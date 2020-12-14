قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، إن الصندوق يعمل مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، لاختيار ثلاث شركات لإدراجها في البورصة خلال الربع الأول من عام 2021، دون أن يحدد أسماء الشركات الثلاث.

وتأتي تصريحات سليمان بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن طرح حصص تصل إلى 100% في شركة صافي للمياة المعدنة، وشركة وطنية للخدمات البترولية التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأوضح سليمان أن الخطة الأولية تكمن في بيع ما يربو إلى 100% من أسهم 10 شركات يمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث سيساعد الصندوق "الجهاز" في اختيار الأصول والترويج لها أمام المستثمرين.

وأشار سليمان إلى أن صندوق مصر السيادي من المحتمل أن يشارك في الطروحات عبر الاستحواذ على حصص أقلية بتلك الشركات، وفقاً لما ذكره سليمان لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تأتي هذه المساعي في ظل محاولة أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع غير النفطي، إذ أشار صندوق النقد الدولي في وقت سابق إلى صعوبة اجتذاب المستثمرين في ظل منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص.

ويمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أكثر من 30 شركة في قطاعات مواد البناء والمواد الغذائية، والتعدين، والبتروكيماويات.

وتباطأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر باستثناء تلك الموجهة إلى قطاع النفط، والغاز، وسوق الدين. ووفقاً لـ "سليمان"، سيتم أولاً عرض شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المختارة على المستثمرين من القطاع الخاص، حيث تم تعيين "المجموعة المالية هيرميس" لتقديم المشورة في هذه المبادرة.

وقال مدير صندوق مصر السيادي، إن الفرص التي يمنحها الصندوق "دليل على توجه الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص". وأضاف أنه "يسعى إلى ترويج المزيد من الطروحات الاستثمارية المستدامة، والمبنية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدلاً من الخصخصة".