وافقت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية على شراء حصة مسيطرة في شركة "بوسطن دايناميكس"، صانع الروبوتات الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، بقيمة 1.1 مليار دولار من مجموعة سوفت بنك.

وقالت بوسطن دايناميكس، في بيان، إن هيونداي ستحتفظ بحصة 80% في الشركة، في حين سيحتفظ سوفت بنك بنسبة الـ20% المتبقية. ويقود شركة هيونداي رئيس مجلس الإدارة إيوسون تشونغ، وهو واحد من أغنى الرجال في كوريا، بثروة تقدر بـ3.5 مليار دولار. وفقاً لما ذكرته "فوربس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وذكر البيان أن الصفقة ستستفيد من نقاط القوة التي تتمتع بها كل من بوسطن دايناميكس وهيونداي في التصنيع والخدمات اللوجستية والأتمتة، فضلاً عن "إضفاء التآزر" على المركبات ذاتية القيادة.

هيونداي، التي تعد ثاني أكبر تكتل صناعي في كوريا بعد سامسونغ، لديها خطط طموحة لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصبح "مزود حلول التنقل الذكي"، وهي خطة واسعة تشمل السيارات ذاتية القيادة.

إلى ذلك، قالت بوسطن دايناميكس، في بيانها، إن هيونداي استثمرت بالفعل بشكل كبير في تطوير التقنيات المستقبلية، بما في ذلك القيادة الذاتية، والمصانع الذكية، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمركبات الصديقة للبيئة.

وفي الشهر الماضي فقط، أبرمت هيونداي صفقة مع شركة إينيوس الأوروبية العملاقة للكيماويات لاستكشاف التطوير المشترك لتكنولوجيا الهيدروجين لسيارات خلايا وقود الهيدروجين التابعة لشركة هيونداي.

بدوره، أفاد كبير المحللين في لوكس ريسيرش يو يوان شنغ، "إن الاستحواذ على بوسطن دايناميكس سيجلب بعض القدرات والتكنولوجيات والدراية الرائدة في السوق، ويوفر دفعة كبيرة لخطط هيونداي"، حيث أشار إلى "فيست إكسوسكتليتون"، وهو روبوت يمكن ارتداؤه لمساعدة عمال المصانع الذي كُشف النقاب عنه العام الماضي.

وأضاف أن هيونداي تقوم الآن بتطوير روبوتات طبية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشي.