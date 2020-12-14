  • مباشر
اللغة

اليوان على أعتاب أقوى مستوياته في نحو 3 عقود.. ما هي الأسباب؟

اليوان الصيني
اليوان الصيني (أرشيفية)
عملات

اليوان على أعتاب أقوى مستوياته في نحو 3 عقود.. ما هي الأسباب؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - السيد محمد

نشر في: آخر تحديث:

تسبب سيل من التدفقات الأجنبية المستمرة في محافظ الأوراق المالية الصينية بما فيها الأسهم والسندات في أداء قوي لليوان الصيني بالفترة الأخيرة وسط مؤشرات على أن موجة الصعود التي تسجلها عملة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم لن تعرف لها سقفا بالمستقبل القريب.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن كبير محللي الاقتصاد الصيني لدى Citigroup ليو لي غانغ قوله إن "سيلا" متوقعا من التدفقات الأجنبية إلى الأصول الصينية المقومة باليوان الصيني قد يدفع العملة الصينية لترتفع بنحو 10% لمستويات 6 دولارات لليوان الواحد أو أكثر، وهو أقوى مستوى مسجل منذ العام 1993 قبل إجراء اتخذه المركزي الصيني بتوحيد سعر الصرف الرسمي مع سعر السوق ما تسبب حينها في تراجع قيمة العملة.

ولدى الصين نوعان من الرنمينبي، وحدتهما اليوان، الأول الذي يتم تداوله في بر الصين الرئيسي والذي يتقلب في نطاق ضيق أمام العملات تحدده السلطات النقدية، والرنمينبي الخارجي والذي لا يخضع لسيطرة كبيرة من قبل بنك الشعب الصيني، البنك المركزي، ولكن السلطات تراقب تحركاته عن كثب.

الأسهم الخليجية الرئيسية مستقرة وتوقف موجة مكاسب دبي أسواق المال أسواق الخليج الأسهم الخليجية الرئيسية مستقرة وتوقف موجة مكاسب دبي



وتشهد الأصول الصينية ارتفاعا في الطلب على نحو متزايد مع تعافي الاقتصاد من تبعات الجائحة والعوائد الجاذبة التي تقدمها الأدوات الاستثمارية الصينية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق عوائد جيدة في بيئة تكاد تكون صفرية وسط إجراءات التيسير التي تتخذها البنوك المركزية حول العالم لتخفيف تبعات الجائحة.

ورفعت الصناديق الاستثمارية الأجنبية حيازتها من السندات والأسهم الصينية خلال العام الجاري بنحو 30% عند مستوى قياسي جديد مدعومة بانضمام الصين في عدد من المؤشرات، بالإضافة إلى عائد العلاوة على أسعار الفائدة والذي يتفوق على عديد الأسواق الأخرى.

نمو اقتصادي قوي ومتواصل يتمتع به الاقتصاد الصيني
نمو اقتصادي قوي ومتواصل يتمتع به الاقتصاد الصيني



ويشير تقرير سابق لصحيفة "فايننشال تايمز" إلى ارتفاع حجم تدفقات الأجانب في الأسهم الصينية منذ مطلع العام الجاري إلى نحو 90 مليار رنمينبي أو ما يوازي 13.4 مليار دولار، ليرتفع إجمالي حيازات الأجانب من الأسهم المدرجة في سوق المال الصيني إلى أكثر من تريليون رنمينبي.

وارتفعت العملة الصينية بنحو 10% أمام الدولار منذ مستويات مايو الماضي لتصبح ثاني أفضل العملات أداء في آسيا بعد الوون الكوري الجنوبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد
مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت

الأكثر قراءة

لا يزال لغزاً.. عام على مقتل قريبتي الأسد بيد أحد ضباطه لا يزال لغزاً.. عام على مقتل قريبتي الأسد بيد أحد ضباطه
أتذكرون أتذكرون "طبيب الغلابة"؟ عيادته بمصر تفتح من جديد
بعد سقوط بعد سقوط "مخزن أسرار" الإخوان.. كيف تكشّفت فضائح الجماعة؟
شمع الأذن قد يكشف الإصابة بمرض شائع شمع الأذن قد يكشف الإصابة بمرض شائع
غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب  غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب 
بسبب السمنة وكورونا.. مساعد بن لادن طليق بشوارع لندن بسبب السمنة وكورونا.. مساعد بن لادن طليق بشوارع لندن

قبل أن تذهب

ميليشيا الحوثي تنثر بذور الموت بأرض اليمن
ميليشيا الحوثي تنثر بذور الموت بأرض اليمن

اكتشف المزيد