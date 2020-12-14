  • مباشر
اللغة

سهمها تضاعف 380 مرة.. شركة تنتج دواء لحالات كورونا الحرجة

ريليف ثيرابيوتكس
ريليف ثيرابيوتكس تطور دواء لأجهزة التنفس الصناعي
لقاح كورونا

سهمها تضاعف 380 مرة.. شركة تنتج دواء لحالات كورونا الحرجة

الدواء يركز على فشل الجهاز التنفسي الناجم عن كوفيد-19

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهدت شركة التكنولوجيا الحيوية السويسرية "ريليف ثيرابيوتكس"، ارتفاعًا في سعر سهمها بنسبة 38,000% حتى الآن هذا العام، إذ تطور دواءً يركز على فشل الجهاز التنفسي الناجم عن كوفيد-19.

وفي الأسبوع الماضي، انتهت الشركة، مع شريكتها في الولايات المتحدة "NeuroRx"، من تجربة الدواء على 165 حالة، وفقاً للبرتوكول المتفق عليه مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية في المرحلة المسماة 2b/3 لدواء RLF-100 الحاصل على براءة اختراع من aviptadil.

ودواء RLF-100 موجود منذ عام 2000، عندما تم تطويره لعلاج الضائقة التنفسية الحادة وغيرها من أمراض الرئة والتي اكتسبتها في وقت لاحق من هذا العام شركة "بيوجين". واكتشف علماء الإغاثة أنه يمكن أن يحمي الخلية التي هوجمت من قبل فيروس كورونا.

فئات لن تحظى بلقاح كورونا في بريطانيا ... لهذا السبب فيروس كورونا لقاح كورونا فئات لن تحظى بلقاح كورونا في بريطانيا ... لهذا السبب

وعزى رئيس الشركة، رام سيلفاواجو، الارتفاع الكبير في سعر سهم الشركة جزئيًا إلى الدليل على فاعلية دوائها في علاج الحالات الشديدة لمرضى كورونا. وفقاً لحديثه مع شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال سيلفاواجو، إنه في الوقت الذي ركزت فيه الشركات المطورة للقاحات فيروس كورونا على الأشخاص المصابين بشكل معتدل أو أقل من غيرهم، حاولنا بشكل سريع أن نرى ما إذا كان عقارنا يمكن أن يحقق فوائد للحالات الحرجة".

وأظهرت نتائج المرحلة المبكرة من الاستخدام الموسع لـ RLF-100 في المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة لكورونا أن فاعلية الدواء تصل إلى 72% من أولئك الذين تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة على قيد الحياة.

كورونا من إفريقيا تعبيرية
كورونا من إفريقيا تعبيرية

وارتفع السهم من مستويات متدنية جداً، بنحو 380 مرة من سعره في بداية العام ليغلق يوم الجمعة الماضي عند مستوى 0.40 فرنك سويسري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هؤلاء النجوم رحلوا في 2020.. كورونا وأمراض أخرى هؤلاء النجوم رحلوا في 2020.. كورونا وأمراض أخرى
هكذا استخدم الألمان طائرات انتحارية بالحرب العالمية هكذا استخدم الألمان طائرات انتحارية بالحرب العالمية

الأكثر قراءة

لا يزال لغزاً.. عام على مقتل قريبتي الأسد بيد أحد ضباطه لا يزال لغزاً.. عام على مقتل قريبتي الأسد بيد أحد ضباطه
أتذكرون أتذكرون "طبيب الغلابة"؟ عيادته بمصر تفتح من جديد
بعد سقوط بعد سقوط "مخزن أسرار" الإخوان.. كيف تكشّفت فضائح الجماعة؟
قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد
شمع الأذن قد يكشف الإصابة بمرض شائع شمع الأذن قد يكشف الإصابة بمرض شائع
غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب  غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب 

قبل أن تذهب

ميليشيا الحوثي تنثر بذور الموت بأرض اليمن
ميليشيا الحوثي تنثر بذور الموت بأرض اليمن

اكتشف المزيد