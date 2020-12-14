شهدت شركة التكنولوجيا الحيوية السويسرية "ريليف ثيرابيوتكس"، ارتفاعًا في سعر سهمها بنسبة 38,000% حتى الآن هذا العام، إذ تطور دواءً يركز على فشل الجهاز التنفسي الناجم عن كوفيد-19.

وفي الأسبوع الماضي، انتهت الشركة، مع شريكتها في الولايات المتحدة "NeuroRx"، من تجربة الدواء على 165 حالة، وفقاً للبرتوكول المتفق عليه مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية في المرحلة المسماة 2b/3 لدواء RLF-100 الحاصل على براءة اختراع من aviptadil.

ودواء RLF-100 موجود منذ عام 2000، عندما تم تطويره لعلاج الضائقة التنفسية الحادة وغيرها من أمراض الرئة والتي اكتسبتها في وقت لاحق من هذا العام شركة "بيوجين". واكتشف علماء الإغاثة أنه يمكن أن يحمي الخلية التي هوجمت من قبل فيروس كورونا.

وعزى رئيس الشركة، رام سيلفاواجو، الارتفاع الكبير في سعر سهم الشركة جزئيًا إلى الدليل على فاعلية دوائها في علاج الحالات الشديدة لمرضى كورونا. وفقاً لحديثه مع شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال سيلفاواجو، إنه في الوقت الذي ركزت فيه الشركات المطورة للقاحات فيروس كورونا على الأشخاص المصابين بشكل معتدل أو أقل من غيرهم، حاولنا بشكل سريع أن نرى ما إذا كان عقارنا يمكن أن يحقق فوائد للحالات الحرجة".

وأظهرت نتائج المرحلة المبكرة من الاستخدام الموسع لـ RLF-100 في المرضى الذين يعانون من أعراض شديدة لكورونا أن فاعلية الدواء تصل إلى 72% من أولئك الذين تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة على قيد الحياة.

وارتفع السهم من مستويات متدنية جداً، بنحو 380 مرة من سعره في بداية العام ليغلق يوم الجمعة الماضي عند مستوى 0.40 فرنك سويسري.