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إطلاق هاتف "آيفون 13" في هذا التوقيت

أيفون
هواتف أيفون الجديدة
أبل

إطلاق هاتف "آيفون 13" في هذا التوقيت

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دبي - العربية.نت

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واجهت شركة أبل العديد من التحديات في عملية تطوير وتصنيع طرازات "آيفون 12" في عام 2020 بسبب وباء كورونا، ما دفع الشركة إلى إطلاق أجهزة iPhone الجديدة على مرحلتين.

وكانت أبل قد أطلقت هواتف "آيفون 12" و"آيفون 12 برو" في شهر أكتوبر، فيما تم إطلاق هواتف "آيفون 12 ميني" و"برو ماكس" في شهر نوفمبر، حيث سبب انتشار وباء كورونا في إغلاق العديد من مصانع الشركة ولجوء الكثير من العمال للعمل من المنزل.

وكتب مينغ شي كو، محلل يتتبع شركة "أبل"، أن الشركة ستعود العام المقبل لجدول إنتاجها المنتظم، حيث سيتم إصدار هواتف "آيفون 13" الجديدة دفعة واحدة في سبتمبر المقبل، وفقاً لما ذكرته "GSM Arena"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقال كور، إنه ليس لديه مخاوف من نقص رقاقات A15 الجديدة والتي ستعمل على هواتف "آيفون 13" مثلما حدث في عام 2020، عندما تأخر إنتاج رقاقات A14 للربع الثاني من قبل شركة TSMC المنتجة لها.

ويرى أن مبيعات هاتف "آيفون 12 برو" لا تزال قوية، كما أن الطلب عليها كان أفضل مما كان متوقعاً، على الرغم من أن أبل تواجه مشكلات في مستشعرات الكاميرات التي استخدمتها في الهاتف من إنتاج شركة "سوني".

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