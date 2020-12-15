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زيادة ضخمة في إنتاج "آيفون" في 2021..كم حجمها؟

آيفون 12 برو
هواتف آيفون من أبل
أبل

زيادة ضخمة في إنتاج "آيفون" في 2021..كم حجمها؟

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة تصل إلى 4% صباح الثلاثاء بعد أن قالت وكالة الأنباء اليابانية "نيكي" إن إنتاج هواتف "آيفون" قد يرتفع بنحو 30% خلال النصف الأول من عام 2021.

وأوضحت المصادر أن أبل طلبت من الموردين، المكونات الخاصة لبناء ما يصل إلى 96 مليون جهاز "آيفون" خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام المقبل، تتضمن تكنولوجيا 5G، بما ذلك إصداراتها السابقة من هواتف "آيفون 12"، و"آيفون 11"، و"آيفون SE". وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تعتزم شركة أبل الآن إنتاج ما يصل إلى 230 مليون جهاز آيفون في عام 2021، وفقًا للتقرير، والذي ذكر أن هذا يزيد بنسبة 20% عما حقق في عام 2020، رغم أن "أبل" الشركة قد تواجه صعوبة في الوصول لهذا الحجم بسبب بطء الإنتاج في بعض المكونات الرئيسية للهاتف.

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وأوضح التقرير أن الطلب جاء أكثر من المتوقع لهواتف "آيفون 12"، و"آيفون 12 برو".

وقال محللو ويدبوش، دانيال ايفيس، وستريكر بليس، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن التقرير الأخير لوكالة "نيكي" أكد على ارتفاع الطلب على هواتف "آيفون" الجديدة، حيث دعم الرأي بأن مقتني هواتف آيفون القديمة سيسارعون لترقية هواتفهم.

ويقدر المحللون أن 20% من ترقيات "آيفون" ستأتي من الصين في العام المقبل، وقالوا إن الصين هي "عنصر رئيسي في وصفة أبل للنجاح".

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