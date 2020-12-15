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في جلسة واحدة سهم هذه الشركة يرتفع 86%.. كيف حدث هذا؟

علاج جيني
شركة بريفيل تطور علاجا جينيا للأمراض العصبية
استحواذ

في جلسة واحدة سهم هذه الشركة يرتفع 86%.. كيف حدث هذا؟

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسهم شركة "بريفيل ثيرابيوتيكس" بأكثر من 86% قبل بدء التداول في البورصة الأميركية من 12.5 دولار إلى 23.19 دولار عقب إعلان شركة "ايلي ليلي" الاستحواذ عليها بقيمة مليار دولار، وهي الشركة التي تعمل على علاجات جينية للأمراض العصبية مثل باركنسون.

تم تسعير سهم "بريفيل" عند 22.5 دولار للسهم نقدًا، بالإضافة إلى حق واحد غير قابل للتداول بقيمة 4 دولارات للسهم ليصل الإجمالي إلى 26.5 دولار للسهم، وفقاً لبيان الشركة، حيث يستحق الحق بعد حصول شركة "بريفيل" على أول موافقة من الجهات التنظيمية على منتجها، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعمل بريفيل على برنامج للعلاج الجيني، الذي يستهدف حالات مثل مرض باركنسون وأنواع معينة من الخرف، طريقًا جديدًا لاكتشاف الأدوية وتطويرها في ليلي. تأتي هذه الخطوة في أعقاب اتجاه شركات الأدوية الكبرى نحو علاجات الأمراض النادرة، حيث أعلنت "أسترازينيكا" مؤخراً الاستحواذ على شركة "أليكسيون".

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وأغلقت أسهم شركة "بريفيل" عند 12.50 دولار يوم الاثنين، وارتفعت بنسبة 86% قبل أن تفتح الأسواق الأميركية أبوابها يوم الثلاثاء عند 23.19 دولار.

كما قامت ليلي بتحديث توقعاتها المالية، مشيرة إلى الطلب القوي على الأدوية الرئيسية. وقالت إنها تتوقع الآن مبيعات تتراوح بين 24.2 مليار دولار و24.7 مليار دولار هذا العام، بعد أن كانت أقل من نطاق سابق كان 500 مليون دولار.

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