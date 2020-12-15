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مليار دولار من الولايات المتحدة للمساعدة في إزالة ديون السودان

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مليار دولار من الولايات المتحدة للمساعدة في إزالة ديون السودان

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دبي - العربية.نت

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تعتزم الولايات المتحدة منح البنك الدولي قرضا بقيمة مليار دولار للمساعدة في تسوية متأخرات السودان مع المؤسسة، مما يفتح الباب أمام السودان للحصول على التمويل الذي تشتد الحاجة إليه.

وقالت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي في تصريحات خطية لوكالة بلومبيرغ، اطلعت عليها "العربية.نت": "إن هذه الخطوة ستؤدي إلى استعادة السودان إمكانية الوصول إلى المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي".

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ورفعت الولايات المتحدة، السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم الاثنين، بعد 27 عاماً من وضعها على القائمة.

وقد يسمح هذا التغيير بدوره للسودان بالحصول على 1.5 مليار دولار من المساعدات الإنمائية السنوية من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وفقا لعلي. والتي قالت إن وفداً يضم أكبر 10 شركات زراعية أميركية سيزور السودان قريباً لبحث فرص استثمارية، يليه مسؤولون من قطاعات أخرى.

ولدى السودان متأخرات لصندوق النقد الدولي تبلغ 1.3 مليار دولار، كما يبلغ الدين الخارجي ما يقرب من 60 مليار دولار، وهي مبالغ تحاول الحكومة تسويتها.

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