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رئيس "إيرباص" يحذر من "بريكست" بلا اتفاق

إيرباص
شركة إيرباص الأوروبية
بريكست

رئيس "إيرباص" يحذر من "بريكست" بلا اتفاق

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، غيوم فوري، إن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري يمكن أن يهدد خطط الاستثمار في صناعة الطائرات في البلاد، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح في مؤتمر أمس، أنه سيتم اتخاذ القرارات بناء على مدى سهولة إدارة الأعمال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي غضون ذلك، لا تعتزم الشركة إغلاق مصانعها البريطانية أو تقليصها، والتي تصنع أجنحة لجميع طائرات الركاب التابعة لها، وستجد طريقة لإدارة سيناريو عدم التوصل إلى اتفاق إذا وصلت إلى ذلك، وفقا لفوري.

وأضاف "على المدى القصير، لسنا في وضع يمكننا فيه اتخاذ القرارات - بخصوص المصنع والأنشطة التي نقوم بها في المملكة المتحدة". أنا أنظر إلى الوضع على المدى الطويل وما إذا كان سيبقى تنافسيًا بالنسبة لنا للقيام بأعمال تجارية بنفس الطريقة.

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ومدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات حول اتفاق تجاري يوم الأحد، مما أعطى المفاوضين المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق. وقال المسؤولون المشاركون في العملية إنه يمكن التوصل إلى اتفاق في النهاية هذا الأسبوع قبل أيام من مغادرة المملكة المتحدة للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي يوم 31 ديسمبر.

المغادرة النظامية

وقال فوري: "سيكون من الأفضل بكثير للاتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة أن يكون لهما خروج منظم من الاتحاد الأوروبي مع اتفاق"، إذا لم يكن هناك اتفاق سيكون علينا أن نتعايش مع الأمر.

وقال إن القضية اللوجستية الرئيسية بالنسبة لـ"إيرباص" في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق هي الاحتكاك على الحدود الذي قد يؤثر على حركة البضائع.

وتوظف إيرباص 12500 شخص في المملكة المتحدة، وفقًا لموقعها على الويب، في مواقع تشمل موقعًا لتصميم الأجنحة في فيلتون، بالقرب من بريستول، ومصنعًا لتجميع الأجنحة في بلدة بروتون الويلزية.

وقال فوري إن المعدل الحالي للإنتاج على عائلة الطائرات الشهيرة A320 تبدو قريبة من المكان الذي يجب أن تكون فيه. وتدرس شركة إيرباص اتخاذ خطوات لرفع معدلات البناء للطائرة ذات الممر الواحد إلى 47 طائرة في الشهر خلال النصف الثاني من عام 2021 من 40 الآن.

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