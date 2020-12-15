تظهر صفقة شراء لـ "بيتكوين" بقيمة 100 مليون دولار من قبل MassMutual التي تعد واحدة من كبريات شركات التأمين في أميركا، أن الطلب على العملة المشفرة سيزداد، وفقاً لتحليل الاستراتيجيين في بنك الاستثمار JPMorgan.

وفي مذكرة للمستثمرين بتاريخ 11 ديسمبر، لفت الخبراء الاستراتيجيون في JPMorgan إلى أن اعتماد "بيتكوين" يتوسع الآن من المكاتب العائلية والمستثمرين الأثرياء إلى مستثمرين أكبر مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد.

وقال الخبراء إن شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية من غير المرجح أن تستثمر مبالغ كبيرة في "بيتكوين"، لكن أي تحول صغير نحو العملات المشفرة قد يكون مهماً. فإذا خصصت صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان 1% فقط من أصولها لـ"بيتكوين"، فإن الطلب على العملة الرقمية سينمو بمقدار 600 مليار دولار إضافية، بحسب حسابات الاستراتيجيين. وهذا يمثل ضعف القيمة السوقية لـ"بيتكوين" تقريباً، والتي تبلغ 356 مليار دولار، وفقاً لبيانات CoinMarketCap.

وكتب الاستراتيجيون في JPMorgan: "تمثل مشتريات MassMutual من بيتكوين علامة فارقة أخرى في اعتماد العملة المشفرة من قبل المستثمرين المؤسسيين.. يمكن للمرء أن يرى الطلب المحتمل الذي يمكن أن ينشأ خلال السنوات القادمة حين تحذو شركات التأمين وصناديق التقاعد الأخرى حذو MassMutual".

وكانت شركة MassMutual للتأمين ومقرها ماساتشوستس، أعلنت في 11 ديسمبر، أنها اشترت "بيتكوين" بقيمة 100 مليون دولار لحساب الاستثمار العام.

وأخبرت MassMutual موقع Cointelegraph بأن الاستثمار هو جزء من استراتيجية واسعة بهدف تحقيق "تعرض محسوب لكنه ذو مغزى للجانب الاقتصادي المتنامي لعالمنا الرقمي".

ويأتي دخول MassMutual إلى عالم "بيتكوين" في وقت تخطط شركة MicroStrategy اللاعب المؤسسي الرئيسي لعرض أوراق مالية بقيمة 400 مليون دولار للاستثمار في "بيتكوين".

وقد تبنت MicroStrategy "بيتكوين" كأصل أساسي لها بعد شراء ما قيمته 425 مليون دولار من العملة المشفرة في أغسطس وسبتمبر.