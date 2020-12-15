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"دوقة ساسيكس" تدعم هذه الشركة الناشئة!

ميغان ماركل
ميغان ماركل - دوقة سايسكس
ثروات

"دوقة ساسيكس" تدعم هذه الشركة الناشئة!

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دبي - العربية.نت

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استثمرت دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، في شركة ناشئة لبدائل الألبان النباتية، تسمى "كليفر براندز"، وفقاً لما أعلنته يوم الاثنين.

تأسست الشركة الناشئة العام الماضي، بمساعدة الزوجين هانا مندوزا، وروجر كوبولا، حيث تقدم حليب الشوفان المجفف بأربع نكهات.

وقالت ماركل في بيان: "هذا الاستثمار يدعم رائدات أعمال متحمسات يعطين الأولوية لبناء المجتمع إلى جانب أعمالهم. أنا فخورة بالاستثمار مع التزام هانا بمصادر المكونات الأخلاقية وخلق منتج أحبه شخصياً، ومفيد للصحة العامة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت".

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كليفر براندز، التي بدأت كمقهى، تستخدم فقط المكونات العضوية، وغير المعدلة وراثيا، وفقا لموقع الشركة، كما تعتمد الشركة على مواد شحن قابلة لإعادة التدوير كلياً.

كما تعتمد الشركة في سلاسل التوريد الخاصة بها مع موردين من الشركات الصغيرة التي يديرها أفراد الأسرة، أو شركات لديها سلاسل إمداد أكثر شفافية.

ولم تكشف ماركل وكليفر عن قيمة الاستثمار.

ويبدو أن الاستثمار في بدائل الألبان آخذ في الارتفاع، حيث استثمرت مجموعة مستثمرين ضمت أوبرا وينفري وناتالي بورتمان، 200 مليون دولار في شركة أوتلي لحليب الشوفان، في شهر يوليو الماضي.

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