قال بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة Microsoft، والذي كانت مؤسسته "بيل وميليندا غيتس" جزءاً من الجهود المبذولة لتطوير وتقديم لقاحات Covid-19، إن انتقال السلطة في البيت الأبيض "يعقد" جهود توزيع اللقاح.

وأكد غيتس لـ "سي إن إن" في مقابلة بثت يوم الأحد، أن "الانتقال معقد، لكن الإدارة الجديدة مستعدة للاعتماد على الخبراء الحاليين وليس مهاجمة هؤلاء".

وكان الرئيس دونالد ترمب رفض التنازل عن السلطة لبايدن ولم ينسق مع الرئيس المنتخب بشأن لقاحات Covid-19 المرشحة وعملية التوزيع المعقدة على نطاق واسع.

وقال بايدن إن إدارة ترمب تبادلت المعلومات مع فريقه الانتقالي حول توزيع اللقاح على مستوى البلاد لكن دون إعطاء "خطة مفصلة".

إشادة ببايدن

أشاد غيتس بإدارة بايدن القادمة لـ "وضع خطط واضحة" كفيلة بإبطاء انتشار Covid-19، مضيفًا: "أعتقد أننا سنتجاوز هذا بطريقة إيجابية".

وقالت مؤسسة غيتس يوم الخميس، إنها تعتزم تخصيص 250 مليون دولار إضافية لدعم "البحث والتطوير والتسليم العادل" لأدوات مكافحة Covid-19، بما في ذلك الاختبارات والعلاجات واللقاحات. ويرفع هذا الإعلان إجمالي التزامات المجموعة للاستجابة العالمية لـ Covid-19 إلى 1.75 مليار دولار.

وأثنى غيتس على "بذل بايدن قصارى جهده" للاحتفاظ بالدكتور فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة، والدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

وأضاف: "أعتقد أن الولايات المتحدة لن تكون من أسوأ الدول أداء مع تولي فريق بايدن منصبه".

خيبة أمل

تعد الولايات المتحدة الدولة ذات أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات بسبب Covid-19. وحتى الاثنين، أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 16 مليون حالة إصابة بالفيروس وحوالي 300000 حالة وفاة منذ بداية الوباء، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وأشار غيتس في المقابلة إلى أن الولايات المتحدة "كان من المتوقع أن تكون الأفضل" عندما يتعلق الأمر بالوباء، نظرًا لوكالات الصحة الفيدرالية والتكنولوجيا المختلفة التي تملكها، لكن "للأسف لم نتغلب عليه مثل ما فعلت العديد من الدول".

وكان بايدن وضع خطة من ثلاث نقاط لمكافحة الجائحة، بما في ذلك توزيع 100 مليون جرعة لقاح في أول 100 يوم له في منصبه.

وأخبر بايدن "سي إن إن" أيضاً في مقابلة في وقت سابق من هذا الشهر، بأنه سيطلب من الأميركيين ارتداء أقنعة لمدة 100 يوم بعد توليه منصبه.

خلال مقابلته مع القناة، أكد غيتس أنه تحدث مع بايدن حول الوباء، وقال: "لتجنب كارثة بتريليونات الدولارات أعتقد أن خارطة الطريق واضحة، وقد تحدثت مع الرئيس المنتخب عن ذلك. وأعتقد أن مؤسستنا ستكون جزءًا من ذلك الحوار".

وقد اقتربت الولايات المتحدة من الحصول على اللقاح، حيث أصدرت إدارة الغذاء والدواء يوم الجمعة تفويض الاستخدام الطارئ للقاح شركتي Pfizer وBioNTech. وصوتت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت على التوصية بلقاح "فايزر" للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق.

وأخبر غيتس "سي إن إن" بأن التوزيع "يجب أن يعتمد على الحاجة الطبية وليس الثروة على الإطلاق".

وقال: "بعد كل شيء، كان هذا الوباء مروعاً لدرجة أنه أدى إلى تفاقم الإجحاف".