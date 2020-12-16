  • مباشر
اللغة

وارن بافيت يطالب الكونغرس بهذا الأمر على نحو عاجل.. ما هو؟

وارن بافيت
قطب الأعمال الأميركي وارن بافيت
اقتصاد أميركا

وارن بافيت يطالب الكونغرس بهذا الأمر على نحو عاجل.. ما هو؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - السيد محمد

نشر في: آخر تحديث:

طالب قطب الأعمال الأميركي وارن بافيت الكونغرس الأميركي بالتحرك على نحو عاجل لتمديد المساعدات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في وقت تئن فيه عديد الشركات بالسوق الأميركي تحت وطأة تبعات جائحة كورونا وموجة جديدة من الإغلاقات وارتفاع الإصابات.

وأضاف بافيت في تصريحات لشبكة "CNBC" الأميركية "إنها حرب اقتصادية. أعتقد أن البلد تدين بالكثير إلى الملايين من العاملين في المشاريع الصغيرة. يجب على الحكومة أن تكثف برنامجها للدعم حتى تستطيع الخروج من هذا النفق".

وتابع بافيت "حينما دخلنا الحرب العالمية الثانية تم إغلاق الكثير من الصناعات. كل شيء تم تسخيره للإنتاج الحربي. في هذا الأمر أغلقنا أيضا الكثير من الصناعات لنترك الناس في الركود. أعتقد أن البلد مدينة للملايين من العاملين والذين يجب تعويضهم".

هذه الشركة تصنع التاريخ بأصول تتجاوز تريليون دولار قصص خاصة شركات هذه الشركة تصنع التاريخ بأصول تتجاوز تريليون دولار



وتترقب الولايات المتحدة إقرار حزمة تحفيز جديدة بقيمة 908 مليارات دولار لمواجهة تبعات جائحة كورونا وسط حالة من الشد والجذب بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في وقت تبلغ فيه مخصصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلك الحزمة نحو 300 مليار دولار.

وتسببت تبعات كورونا في تعليق العمل في عديد المشروعات الصغيرة وتسريح العمالة مع اضطرار الشركات نحو خفض النفقات للحفاظ على استمرار أعمالها.

واستطرد بافيت "بدون إقرار المساعدات الإضافية من قبل الكونغرس، سيتم تحطيم آمال عشرات الآلاف من البشر. ينبغي على الكونغرس أن يتحرك".

واختتم "سيكون من الحماقة عدم المضي قدما في إقرار حزمة المساعدات تلك والعمل على مساعدة الناس في العودة إلى أعمالهم التي كانت تسير على ما يرام قبل الجائحة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو قديم للناشط صلاح العراقي: فيديو قديم للناشط صلاح العراقي: "راح نموت بكرامة"
فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!

الأكثر قراءة

فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
السعودية: بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمواطن والمقيم السعودية: بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمواطن والمقيم
هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني
ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد
غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً
ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها! ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها!

قبل أن تذهب

تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة
تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة

اكتشف المزيد