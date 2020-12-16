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وزير الصحة السعودي: وصول أول دفعة من لقاح كورونا اليوم

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جلسة لوزيري المالية والصحة خلال ملتقى ميزانية السعودية 2021

وزير الصحة السعودي: وصول أول دفعة من لقاح كورونا اليوم

توفيق الربيعة: اللقاح للجميع بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة

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العربية.نت

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انطلقت فعاليات ملتقى ميزانية السعودية 2021 بجلسة لوزيري المالية والصحة.

وأكد توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي، وصول أول دفعة من لقاح كورونا اليوم وأن اللقاح سيتم توفيرة للجميع بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة.

وأضاف الربيعة أن السعودية تمكنت بنجاح في التعامل مع الجائحة من بدايتها عندما انتشرت خارج الصين. وأضاف "شهدنا سباقاً دولياً على الأدوات الصحية مطلع الجائحة لكن السعودية وضعت صحة الإنسان فوق كل اعتبار ورفعنا عدد الأسرة في العناية المركزة بنسبة 60% خلال 3 أشهر في السعودية".

من جهته، أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن رؤية 2030 حضرتنا لمواجهة أزمة كوفيد 19 هذا العام، وأن إعادة توجيه النفقات للتركيز على أولوية صحة المواطنين والمقيمين.

وأضاف الجدعان "أن السعودية دعمت مبادرات القطاع الخاص للحفاظ على وظائف السعوديين، حيث شهدنا عودة النشاط الاقتصادي في السعودية بقوة خلال الربع الثالث والرابع".

وتابع الجدعان" استطاعت الحكومة التحول إلى العمل الافتراضي بفضل الاستثمار في التقنية".

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