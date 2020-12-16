جمع مدير صندوق الاستثمار الكندي سي آي فاينانشل كورب 72 مليون دولار من خلال الاكتتاب العام الأولي لصندوق بيتكوين لمساعدة العملاء على الوصول إلى العملة المشفرة، بعيداً عن تعقيدات المحافظ الرقمية.

وقالت شركة "سي آي فاينانشال"، في بيان اليوم الأربعاء، إن الصندوق طرح وثائق بسعر 10 دولارات للاكتتاب العام، على أن يبدأ تداول وثائق صندوق "سي آي غالاكسي بيتكوين" في بورصة تورونتو بالدولار الأميركي والكندي. وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سي آي فاينانشال، كورت ماكالبين، أن الصندوق يمكّن عملاء الشركة من الاحتفاظ بالعملة المشفرة من خلال قنواتهم الاستثمارية الحالية دون الحاجة إلى المغامرة في حسابات أو منصات جديدة.

ويأتي الاكتتاب العام الأولي في الوقت الذي يتدفق فيه المستثمرون على العملة الرقمية، مما دفع قيمتها إلى أكثر من الضعف هذا العام. حيث اكتسبت بيتكوين شعبية كأدة تحوط مقابل ضعف الدولار الأميركي ومع سعي المستثمرين إلى تعزيز العوائد وسط انخفاض أسعار الفائدة. حيث تجاوزت 20 ألف دولار للمرة الأولى خلال تعاملات اليوم.

ستقوم CI Financial ومقرها تورونتو بإدارة الصندوق في حين أن إدارة رأس المال الرقمي سيتم عبر شركة "غالاكسي" التي يديرها المستثمر مايك نوفوغراتز ستكون مستشارًا فرعيًا لـ بيتكوين. كما ستنفذ الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها جميع عمليات تداول بيتكوين نيابة عن الصندوق.