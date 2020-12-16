في العام الماضي، وقعت ماكنزي سكون على تعهد بالعطاء، حيث وعدت بالتخلي عن معظم ثروتها في حياتها.

وكشفت الزوجة السابقة للرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، ماكنزي سكوت، أنها قدمت ما يقرب من 4.2 مليار دولار إلى 384 منظمة في أميركا على مدى الأشهر الأربعة الماضية، للمساعدة في التعامل مع تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقالت سكوت في تدوينة، نُشرت أمس الثلاثاء، إنه بعد تقديم تحديث حول مساهماتها في المنظمات غير الربحية في يوليو، طلبت من فريق من المستشارين مساعدتها في تسريع تبرعاتها في عام 2020 "من خلال الدعم الفوري للأشخاص الذين يعانون من الآثار الاقتصادية للأزمة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت سكوت أن الوباء كان "كرة مدمرة في حياة الأميركيين الذين يكافحون بالفعل"، مشيراً إلى أن التأثير الاقتصادي كان أسوأ بالنسبة للنساء والملونين وأولئك الذين يعيشون في فقر، فيما "زادت بشكل كبير ثروة المليارديرات".

وتقدر ثروة سكوت بما يقرب من 56 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس. أصبحت واحدة من أغنى النساء في العالم بعد طلاقها من بيزوس في عام 2019، حيث حصلت على حصة تقدر بـ 4% من شركة "أمازون" بعد الطلاق.