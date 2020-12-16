في وقت يرتفع فيه الإقبال على الاستثمار في أسواق الأسهم، أضحى صندوق Vanguard للأسهم الأول من نوعه الذي تتخطى أصوله حاجز التريليون دولار في إشارة إلى النجاح الذي يحرزه الاستثمار في صناديق المؤشرات بوجه عام على مدار العقود الثلاثة الأخيرة.

وأظهرت بيانات الشركة حتى نهاية الشهر الماضي ارتفاع قيمة الأصول المدارة من قبل الصندوق في أسواق الأسهم إلى نحو 1.04 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي جديد لتلك الفئة من الصناديق الاستثمارية والتي عادة ما يتبعها المستثمرون في أسواق الأسهم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وقال رئيس شركة ETF Store، المتخصصة في الاستثمار بصناديق المؤشرات، ناتي غيراكي للوكالة "بالنظر إلى أن صندوق Vanguard كان من أوائل الصناديق التي تشهد ميلاد هذا النوع من الاستثمار فإنه من المنطقي أن يصل أحد صناديقها الرئيسية إلى هذا المستوى التاريخي من حجم الأصول".





واكتسب الصندوق زخما من الصعود المستمر للأسهم الأميركية، بالإضافة إلى ميزة تنافسية هامة يقدمها الصندوق وهي انخفاض الرسوم المقررة على العملاء ما يجعله أحد أفضل الصناديق منخفضة التكلفة للاستثمار الخامل أو ما يصطلح على تسميته بـPassive Investing.

وأضاف غيركي "أصبح لدى المستثمرين خلفية جيدة عن أهمية الرسوم وتتبع الأداء. تلك العوامل من الممكن أن تدعم أداء الصندوق لعقود قادمة".

وبلغ حجم السيولة التي اجتذبها الصندوق هذا العام في أسواق الأسهم صافي تدفقات بنحو 30.8 مليار دولار ما يجعله أكبر الصناديق جذبا للسيولة على الإطلاق.

ويبلغ حجم الأصول المدارة لصناديق المؤشرات المختلفة التابعة لـ Vanguard نحو 5.3 تريليون دولار ما يمثل نحو 28% من إجمالي كافة الأصول المدارة من قبل صناديق المؤشرات المتداولة بالولايات المتحدة.