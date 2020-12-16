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"إياتا" تطالب باعتبار عاملي الطيران من الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة

الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا
الاتحاد الدولي للطيران - إياتا
لقاح كورونا

"إياتا" تطالب باعتبار عاملي الطيران من الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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جدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" دعوته للحكومات بضمان اعتبار العاملين في قطاع الطيران من الصفوف الأولى في مواجهة كورونا، أثناء حملات التطعيم المرتقبة، وذلك بعد أن تتم حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الضعيفة. خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد.

وذكر الاتحاد، اليوم الأربعاء في بيان، "نحن لا نطلب أن يكون عمال الطيران على رأس القائمة، ولكننا بحاجة إلى أن تضمن الحكومات اعتبار عمال النقل أساسيين عند وضع خطط التطعيمات"، وفقاً لما ذكره موقع "ديلي نيوز ترافيل"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووفقاً لتقديرات "إياتا"، فإن عمليات نقل اللقاح إلى كل بقعة في الكرة الأرضية، سيتطلب ما يعادل 8000 طائرة شحن من طراز بوينغ 747. وفقاً لما ذكره ألكسندر دي جونياك، الرئيس التنفيذي للاتحاد، مشيراً إلى ضرورة وجود القوى العاملة المؤهلة لضمان سلسلة لوجيستية فعالة".

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