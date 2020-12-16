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الجدعان للعربية: السحب من الاحتياطي سيكون محدودا جدا بـ2021

ميزانية السعودية

الجدعان للعربية: السحب من الاحتياطي سيكون محدودا جدا بـ2021

أشار إلى انخفاض العجز العام المقبل دون 5% من الناتج المحلي

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العربية.نت

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أوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مقابلة حصرية مع "العربية"، أنه لا يتم التحدث عن تقديرات الإيرادات النفطية كونها متعلقة بأرامكو.

وأشار الجدعان إلى انخفاض العجز العام المقبل دون 5% من الناتج المحلي.

إلى ذلك، أوضح أنه من المستهدف تخفيض العجز إلى أقل من 0.5% من الاقتصاد في 2023.

بالمقلب الآخر، أفاد الجدعان أن لدى السعودية عدة أدوات لتحفيز الاقتصاد وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

إلى ذلك، أشار إلى أن سوق الدين المحلي أثبت عمقه هذا العام وقدرته على تلبية الطلب، كاشفاً أن السحب من الاحتياطي سيكون محدودا جدا العام المقبل.

تخصيص مزيد من الأصول في حال الحاجة

وفي سياق متصل، جاء في تصريحات الجدعان:"لدينا إمكانية تخصيص مزيد من الأصول في حال الحاجة".

وتابع قائلا:"متفائل بعودة النمو الاقتصادي في 2021 بحدود 3.2%".

وشدد ثقائلا:"جاهزون لدعم الاقتصاد والوظائف في 2021".

العجزَ المتوقع تسجيلُه العام المقبل هو 141 مليار ريال

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان ميزانية السعودية لعام 2021.

وصدرت أرقام ميزانية السعودية للعام الجديد 2021، عند إيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق هو 990 مليار ريال.

ما يعني أن العجزَ المتوقع تسجيلُه العام المقبل هو 141 مليار ريال، وهذا يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي في ميزانية 2021 ستبلغ 4,9%.

وسيبلغ إجمالي الدين العام المتوقع في 2021 عند 937 مليار ريال.

وقال الملك سلمان إن جائحة كورونا قد أثرت على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم.

من جهة أخرى، أكد الملك سلمان أن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد، مشددا على التنفيذ الفاعل لمشاريع ميزانية المملكة.

وتابع: "عملنا على الحد من آثار الجائحة والحفاظ على وظائف المواطنين".

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