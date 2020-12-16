وصف الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي، في مقابلة مع "العربية"، ميزانية السعودية 2021 بـ"ميزانية مواجهة التحديات" لزيادة النمو في المستقبل وتحقيق هذا النمو، مشيداً بكفاءة الإنفاق.

واعتبر أن أهم ما جاء في الميزانية 2021 مرتبط بأمرين: تخفيض الاعتماد على إيرادات النفط إلى 52% وهذا أمر لم يكن مسبوقاً حيث كانت الإيرادات النفطية تمثل 80% إلى 90% من إجمالي الإيرادات، وهذا ما يفسر نجاح رؤية 2030.

الأمر الآخر، أن العجز في الميزانية القادمة سيكون نصفه من العجز في ميزانية العالم الحالي، وهذا سيعتمد على زيادة الإنفاق ولكن بالمقابل على زيادة العوائد غير النفطية.

وانطلق، اليوم الأربعاء، ملتقى ميزانية السعودية 2021 بجلسة لوزيري المالية والصحة.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في حديثه خلال الملتقى، إن النشاط الاقتصادي في المملكة عاد بقوة في الربعين الثالث والرابع.

وأضاف أنه تم إعادة توجيه النفقات للتركيز على أولوية صحة المواطنين والمقيمين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السعودية دعمت القطاع الخاص للحفاظ على وظائف السعوديين.

وأوضح أن قرار التغطية التأمينية على وظائف المواطنين في القطاع الخاص اتخذ في 48 ساعة، ومثل هذا القرار عادة ما يستغرق عاما لإصداره.

وذكر أن المملكة أطلقت 150 مبادرة للتخفيف من أثر الجائحة على الاقتصاد وعلى القطاع الخاص. وتابع: "لايزال القطاع متأثرا مثل الطيران والسياحة، لكن هذه القطاعات تدعمها الحكومة وستواصل دعمها لها حتى تنتهي الجائحة".