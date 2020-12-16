أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أن المملكة استطاعت أن تضمن انسيابية السلع والخدمات والأدوية وممرات الشحن البحري خلال أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال جلسة عن تأمين سلاسل الإمداد في الأزمات ضمن "ملتقى الميزانية".

وقال القصبي إن رؤية 2030 استطاعت أن تجعل المملكة على كامل الاستعداد لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف قائلا:" رصدنا 218 سلعة أساسية، راقبناها وعملنا على ضمان انسيابتها ومراقبة أسعارها".

إلى ذلك، نوه القصبي إلى حس المسؤولية التي أبداها الجميع خلال الأزمة من مواطنين إلى القطاع الخاص والشركات حيث رفع الجميع شعار "كلنا مسؤول"، حيث عمد التجار إلى مواكبة التحول في النمط التجاري فحولوا خدماتهم إلى التجارة الإلكترونية ، فضلا عن التشاركية مع الجهات الحكومية في ضمان توفير السلع".

وردا على سؤال العربية، قال القصبي إن الدولة قد ضخت 218 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، وسط حرص جديد على إيجاد آلية تكفل وصول الإمدادات.

بالملقب الآخر، أفاد أن الجائحة قد ولدت منها الفرص حيث خلال فترة 9 أشهر فقط تم تأسيس نحو 36 ألف متجر إلكتروني.

النشاط الاقتصادي في المملكة عاد بقوة

من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في حديثه خلال الملتقى إن النشاط الاقتصادي في المملكة عاد بقوة في الربعين الثالث والرابع.

وأكد على أنه جرى إعادة توجيه النفقات للتركيز على أولوية صحة المواطنين والمقيمين، مشيرا في الوقت ذاته أن السعودية دعمت القطاع الخاص للحفاظ على وظائف السعوديين.

وأوضح أن قرار الحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص اتخذ في 48 ساعة، ومثل هذا القرار عادة ما يستغرق عاما لإصداره.

وذكر أن المملكة أطلقت 150مبادرة للتخفيف من أثر الجائحة على الاقتصاد وعلى القطاع الخاص. وتابع: "لاتزال قطاع متأثرة مثل الطيران والسياحة، لكن هذه القطاعات تدعمها الحكومة وستواصل دعمها لها حتى تنتهي الجائحة".

البنية التحتية

وذكر الجدعان أن الاستثمارات التي تمت خلال السنوات الأربعة الماضية في التقنية والبنية التحتية الرقيمة كان لها دور فاعل في قدرة الحكومة على التحول بين يوم وليلة من العمل في الحكومة إلى العمل الافتراضي.

وأوضح أن الحكومة استثمرت المليارات خلال الثلاث سنوات الماضية، في الألياف البصرية وأصبحت المملكة من أكثر دول العالم تطورا، مؤكدا أن الاستثمار في البنية التحتية مهم لتطوير الإنسان.