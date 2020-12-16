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رئيس غولدمان ساكس يعرب عن قلقه إزاء هذه الفئة من المستثمرين!

ديفيد سولومون
ديفيد سولومون رئيس غولدمان ساكس
يونيكورن

رئيس غولدمان ساكس يعرب عن قلقه إزاء هذه الفئة من المستثمرين!

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دبي - العربية.نت

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أعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "غولدمان ساكس"، ديفيد سولومون، عن قلقه بشأن الطلب المكثف من المستثمرين الأفراد في الاكتتابات العامة الأولية الأخيرة.

وقال سولومون: "أعتقد أن هناك الكثير من النشوة، ولدي مخاوف شخصية بشأن ذلك". وأضاف "لا أعتقد أن هذا صحي على المدى الطويل، والتاريخ دائماً يعيد نفسه"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

جاء تعليق سولومون على الظهور الأول لشركتي "دورداش" و"أير بي إن بي"، خاصةً بعد صعود سهميهما بقوة عقب الطرح الأولي، رغم أن غولدمان ساكس وجي بي مورغان، كانا المكتتبين الرئيسيين في "دورداش"، و"أير بي إن بي"، حيث صعدت الأسهم 85% و112% حتى يوم الأربعاء على التوالي.

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وقال سولومون "اعتقد أن مجموعة من هذه الأعمال عظيمة، ولكن من الواضح أن السعر السوقي الحالي للشركتين يمثل مرحلة الكمال، ويعبر عن نمو هائل ومستدام لفترة طويلة جداً من الزمن".

دافع سولومون عن عملية تسعير الاكتتابات العامة قائلا إن بنك الاستثمار طور نظاما "أكثر شفافية" يسمح للشركات بالحصول على معلومات في الوقت الحقيقي حول طلب السوق. وأضاف أن Airbnb استخدمت هذه الطريقة الجديدة.

وأشار إلى إمكانية اختيار الشركات لنوعية المستثمرين وقت الاكتتاب، والذي كان تطوراً كبيراً في مجال بنوك الاستثمار، إلا أن السيطرة على فئات المستثمرين عقب بدء التداول صعبة".

وعلى الرغم من مخاوفه من "النشوة"، قال سولومون، الذي تجني شركته المال من مساعدة الشركات على الإدراج، "هناك الكثير من الشركات العظيمة التي لديها حقا آفاق نمو غير عادية وستستمر في القدوم إلى السوق".

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