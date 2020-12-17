قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله بن عامر السواحة، إن السعودية أصبحت الآن من أفضل 10 دول عالمياً في سرعة وجودة الإنترنت، بينما في عام 2017، كانت خارج قائمة أول 100 دولة.

وأضاف في ملتقى الميزانية، اليوم الخميس، أن أكبر إشادة للقطاع في العام الحالي كانت القفزة التي حققتها المملكة بحصولها على المركز الأول في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف السواحة، أن "ولي العهد قال لنا قبل سنتين إن المدفوعات الرقمية ستكون شريان الأعمال في المستقبل، ووجّه بحل العوائق أمام المدفوعات الرقمية خلال 90 يوما، وفي 2020؛ دعمت شركات المدفوعات الرقمية الرياديين والمنشآت وأثبتت أنها شريان الأعمال".

وتابع: "دعم ولي العهد الدائم لنا في القطاع هيّأ البنية التحتية الرقمية لتكون عصب الحياة للمستقبل ووظائف المستقبل وأسواق المستقبل، هذا الدعم نتج عنه اليوم تحقيق المملكة مراكز ريادية على مستوى العالم".

وأوضح وزير الاتصالات السعودي، أن النظرة الثاقبة لولاة الأمر في الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية، وتحرير التطبيقات لدعم أساليب الحياة الأساسية هي طوق النجاة وشريان الحياة لاستمرار الأعمال في مواجهة أكبر تحد واجه العالم في 2020.

وقال الوزير: "وصفة التعافي والازدهار في 2020 وما بعده تكمن في التركيز على تمكين المرأة ودعم الشباب ومتى ما دمجنا هذا مع الريادة والابتكار فلنا التوفيق والنجاح".

وحدد الوزير 3 ركائز أساسية في مستقبل المملكة، وهي الحفاظ على المكتسبات الوطنية والبناء عليها، ونمو الأسواق الواعدة في المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى فتح آفاق وأسواق جديدة.

وقال الوزير إن الوزارة التزمت خلال العام 2020، بتوصيل الألياف الضوئية لأكثر من 3 ملايين منزل وأصبحت من أفضل الدول في البنية الرقمية التحتية.

وتابع السواحة: "نهج المملكة واضح دائمًا في مواجهة التحديات والأزمات على مدى العصور، وفي 2020؛ أثبتت المملكة هذا النهج بوضع الإنسان أولًا والوطن فوق كل شيء من خلال تسخير التقنية والتحول الرقمي".