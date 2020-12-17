أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن أصول الصندوق وصلت لـ1.3 تريليون ريال كما بنهاية سبتمبر الماضي، من 565 مليار ريال.

وقال :"نسعى لأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي في العالم وتأسيس شراكات لتوطيد مكانة المملكة العربية السعودية".

إلى ذلك، نوه، في جلسة عن استدامة وتمكين الاستثمارات ضمن "ملتقى الميزانية"، بأن صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد أيّ من الاعتماد على النفط للتنوع بشكل عام، حيث أن من 2015 لليوم أسس الصندوق نحو 30 شركة.

وفي حين أشار إلى الاستثمار في قطاعات مختلفة منها السيارات الكهربائية، قال :"نسعى لجذب شركة لوسيد للسيارات الكهربائية إلى السعودية".

وقال:" استثمرنا 150 مليار ريال سنويا منذ العام 2015 وحتى الآن، ونسعى لرفع هذه الاستثمارات تدريجياَ".