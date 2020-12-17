قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إن الوزارة تكمل ما تقوم به الوزارات الأخرى سواء وزارة قطاعية مثل الزراعة والتجارة والصناعة والاتصالات أو الوزارات المحفزة مثل الموارد البشرية والاقتصاد وغيرها. حيث تأسست هيئة الاستثمارات العامة ساديا قبل عقدين من الزمن، وأوضح وزير الاستثمار أن هناك إدراك إلى عمل أشمل وأكثر من التسويق، وهناك عدة محاور لعمل الوزراة.

وأشار الفالح، إلى أن المحور الأول، يتضمن مجال تطوير الأعمال وتطوير المشاريع، حيث كانت الهيئة معنية بتسويق الفرص السانحة فقط، ولدينا إدراك أن هناك أضعاف الفرص السانحة، والتي تحتاج إلى دراسات جدوى ودراسات السوق وثقلها، ووضعها على منصة استثمر في السعودية، وهوية استثمر في السعودية والتي اطلقتها الهيئة سابقاً.

فيما أوضح أن المحور الثاني لعمل الوزارة تحسين وتطوير السياسات الاستثمارية والتنظيم مع الهيئات الأخرى التي تطلق سياسات وتشريعات لها أثر كبير على الاستثمار، وسيكون العامل الأساسي في المستقبل تنافسية الاستثمار سيرتكز بشكل أساسي على الشكل الذي يوضع سواء سياسات الاستثمار أو سياسات أخرى، وسيكون للوزارة دور للتنسيق بينها والتأكد من تنافسيتها.

فيما يتضمن المحور الثالث في تنسيق حزم الحوافز التي ستطرحها المملكة لضمان تنافسية المملكة كوجهة استثمارية سواء مالية أو تشريعية لتسهيل الأعمال أو تخفيض المخاطر أو لرفع المردود الاقتصادي على المشروعات، ومنها تأسيس مناطق اقتصادية خاصة لها حوافز يكون بها استثناءات من بعض الرسوم.

فيما أوضح أن المحور الرابع تنسيق عمل الوطن وليس الحكومة فقط، مشبهه بـ "السمفونية" وحتى يتم ضمان وحدة العمل وتنسيق دور كل عازف وهو ما تطمح فيه هيئة الاستثمار، حيث ستنسق دور القطاع الخاص السعودي مع المستثمر الأجنبي، حيث تم تكليف الهيئة بتوجيه من القيادة بالتعامل مع المستثمرين الأجانب، وحالياً نعمل على تنسيق الأدوار مع المستثمرين من القطاع الخاص السعودي، أو مع صندوق الاستثمارات العامة والذي يقوده ياسر الروميان، سواء كانوا مستثمرين حكوميين أو شبه حكومين مثل صندوق الاستثمارات العامة أو مستثمرين أجانب أو رواد أعمال.