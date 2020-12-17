  • مباشر
اللغة

الفالح: تأسيس مناطق اقتصادية تتضمن حوافز للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح
ميزانية السعودية

الفالح: تأسيس مناطق اقتصادية تتضمن حوافز للمستثمرين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إن الوزارة تكمل ما تقوم به الوزارات الأخرى سواء وزارة قطاعية مثل الزراعة والتجارة والصناعة والاتصالات أو الوزارات المحفزة مثل الموارد البشرية والاقتصاد وغيرها. حيث تأسست هيئة الاستثمارات العامة ساديا قبل عقدين من الزمن، وأوضح وزير الاستثمار أن هناك إدراك إلى عمل أشمل وأكثر من التسويق، وهناك عدة محاور لعمل الوزراة.

وأشار الفالح، إلى أن المحور الأول، يتضمن مجال تطوير الأعمال وتطوير المشاريع، حيث كانت الهيئة معنية بتسويق الفرص السانحة فقط، ولدينا إدراك أن هناك أضعاف الفرص السانحة، والتي تحتاج إلى دراسات جدوى ودراسات السوق وثقلها، ووضعها على منصة استثمر في السعودية، وهوية استثمر في السعودية والتي اطلقتها الهيئة سابقاً.

فيما أوضح أن المحور الثاني لعمل الوزارة تحسين وتطوير السياسات الاستثمارية والتنظيم مع الهيئات الأخرى التي تطلق سياسات وتشريعات لها أثر كبير على الاستثمار، وسيكون العامل الأساسي في المستقبل تنافسية الاستثمار سيرتكز بشكل أساسي على الشكل الذي يوضع سواء سياسات الاستثمار أو سياسات أخرى، وسيكون للوزارة دور للتنسيق بينها والتأكد من تنافسيتها.

فيما يتضمن المحور الثالث في تنسيق حزم الحوافز التي ستطرحها المملكة لضمان تنافسية المملكة كوجهة استثمارية سواء مالية أو تشريعية لتسهيل الأعمال أو تخفيض المخاطر أو لرفع المردود الاقتصادي على المشروعات، ومنها تأسيس مناطق اقتصادية خاصة لها حوافز يكون بها استثناءات من بعض الرسوم.

فيما أوضح أن المحور الرابع تنسيق عمل الوطن وليس الحكومة فقط، مشبهه بـ "السمفونية" وحتى يتم ضمان وحدة العمل وتنسيق دور كل عازف وهو ما تطمح فيه هيئة الاستثمار، حيث ستنسق دور القطاع الخاص السعودي مع المستثمر الأجنبي، حيث تم تكليف الهيئة بتوجيه من القيادة بالتعامل مع المستثمرين الأجانب، وحالياً نعمل على تنسيق الأدوار مع المستثمرين من القطاع الخاص السعودي، أو مع صندوق الاستثمارات العامة والذي يقوده ياسر الروميان، سواء كانوا مستثمرين حكوميين أو شبه حكومين مثل صندوق الاستثمارات العامة أو مستثمرين أجانب أو رواد أعمال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اختيار المحرريين

عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض
"تويتر" تعيد هذه الخاصية.. بعد انتهاء انتخابات أميركا

الأكثر قراءة

"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!
دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان
لبنانيان من لبنانيان من "عشيرة إجرامية" اعتقلتهما ألمانيا بسرقة تاريخية
السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا

قبل أن تذهب

تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد
تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد

اكتشف المزيد