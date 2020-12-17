قال وزير الطاقة السعودي إن زيادة المملكة للإنتاج مطلع الجائحة كان أمرا مقصودا.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إن اتفاق أوبك بلس، أنقذ الصناعة النفطية العالمية وأكد أن هذه السوق تدار بالتفاهمات فقط ولا يمكن إخضاعها لمفهوم حرية السوق.

وأضاف في ملتقى الميزانية، اليوم الخميس، إن المملكة كان لها رأي مختلف بداية أزمة كورونا لأن هذه الجائحة قد يكون لها تأثير كبير ونؤمن باستدراك الأمور واتخاذ إجراءات مبكرة لاحتواء الأمور لأن ذلك أدعى لمعالجة افضل لأن الجانب الاستباقي والمبادرة في معالجة الأمور مع ظهور بوادر مشكلة فلا بد من معالجتها.

وأوضح أنه في البداية لم يكن هناك توافق في أول شهرين من العام بل كان هناك إمعان في التصرف في اتخاذ القرار، وانتهى اجتماع مارس دون اتفاق مما يعني أنه ليس هناك قيد على دولة في إنتاج ما تريده.

وقال الوزير إن اتفاقية أوبك بلس الحالية، سابقة في تاريخ المنظمة، لأنه لم يحدث توافق من قبل على اتفاقية تتجاوز سنة والاتفاق هذا لمدة سنتين قابلة للتمديد من باب تعزيز مفهوم استقرار السوق، مضيفاً: "سوق النفط لن تترك دون إجراء التحوط المطلوب".

وأضاف أن هناك دولة كانت تطالب بقانون لإلغاء أوبك، الآن هذه الدولة أصبحت تشارك بقوة في دور أوبك واستقرار الأسواق.

وأوضح حجم التزام فرضنا تفاهمنا آلية تعويضية بغرض إكساب الاتفاقية جدية أكبر وإعطاء يقين بأن الاتفاقية لن تكون مثل سابقتها حتى لا تؤول إلى ما آلت إليه الاتفاقيات السابقة.