بعدما أدى اهتمام المستثمرين المتجدد بالعملات المشفرة للدفع بعملة "بيتكوين" إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، أعلنت منصة Coinbase لتبادل العملات الرقمية عزمها دخول البورصة من خلال اكتتاب عام أولي، بعدما قدمت سراً مسودة بيان التسجيل على نموذج S-1 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

ومن المتوقع أن يدخل النموذج حيز التنفيذ بعد أن تكمل لجنة الأوراق المالية والبورصات عملية المراجعة، وفقاً لما نشرته CNBC.

ولطالما كانت Coinbase التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي تأسست في العام 2012، منصة جذابة لشراء وبيع العملات المشفرة، وقد نمت الشركة لتصبح أكبر بورصة عملات رقمية في الولايات المتحدة.

ويأتي طرح الشركة في أعقاب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار "بيتكوين" أكبر عملة مشفرة يوم الخميس، بأكثر من 12% لتصل إلى 23000 دولار لأول مرة على الإطلاق، وفقًا لمزود بيانات سوق العملات الرقمية Coin Metrics.

وجاءت هذه الخطوة أيضاً بعد يوم واحد فقط من تجاوز العملة المشفرة حاجز 20000 دولار لأول مرة منذ انطلاقها.

ومع قفزة يوم الخميس، تكون عملة "بيتكوين" ارتفعت بأكثر من 200% خلال هذا العام. وقد حظيت العملة المشفرة ذات القيمة السوقية الأعلى في العالم باهتمام كبير من المستثمرين أخيراً، خاصة مع دخول مستثمرين مؤسساتيين إلى عالم التداول بالعملات الرقمية.