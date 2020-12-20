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"ماجد الفطيم": انتعاش قطاع التجزئة الإماراتي بالنصف الثاني 2021

دبي مول
دبي مول
اقتصاد الإمارات

"ماجد الفطيم": انتعاش قطاع التجزئة الإماراتي بالنصف الثاني 2021

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دبي - العربية.نت

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توقع الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة" آلان بجاني، انتعاش قطاع التجزئة بقوة خلال النصف الثاني من عام 2021 والعودة لمستويات 2019.

وقال بجاني، إن طرح اللقاحات سيساعد في دعم الاقتصاد في عام 2021، بعد عام شهد تعرض الشركات لضغوط من الإغلاق لمكافحة وباء فيروس كورونا. وفقاً لحديثه لوكالة "بلومبيرغ"، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أغلقت في وقت سابق من هذا العام مراكز التسوق ودور السينما، وهي المصدر الرئيسي للإيرادات التي حققتها ماجد الفطيم.

وتجري الإمارات تجارب على لقاح فيروس كورونا المدعوم من الدولة في الصين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت إن فاعلية اللقاح الذي يتم تطويره مع شركة "سينوفارم" الصينية بلغت 86%، ومن المتوقع أن يمهد ذلك الطريق للاستخدام العام الكامل للقاح وإعادة فتح اقتصاد الدولة الخليجية.

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