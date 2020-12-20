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فهد المبارك: السعودية تغلبت على خلافات كثيرة في البيان الختامي لمجموعة العشرين 

اقتصاد السعودية

فهد المبارك: السعودية تغلبت على خلافات كثيرة في البيان الختامي لمجموعة العشرين 

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دبي - العربية.نت

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قال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والشربا السعودي لمجموعة العشرين، الدكتور فهد المبارك، إن دور السعودية في مجموعة العشرين متواصل رغم انتقال رئاسة المجموعة إلى إيطاليا.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن دور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد كان محوريا في التوصل إلى بيان ختامي للقمة وافق عليه جميع الأعضاء.

وأشار إلى أن كل دولة كانت لها مواقف في قضايا تهمها، واستطاعت المملكة أن تعمل معهم وأن تجد حلولا وسط.

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وأوضح أنه منذ إنشاء مجموعة العشرين، يتم تنفيذ المبادرات التي يتم التصديق عليها خلال عدة سنوات، فعلى سبيل المثال، الضرائب على التجارة الإلكترونية التي جرى إقرارها في أوساكا، تمت مواصلة تنفيذها خلال فترة تولي المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين.

وأوضح أن المملكة طرحت مبادرة لمواجهة والتصدي لأي جوائح أخرى في المستقبل، وجرى الاتفاق مع إيطاليا على مواصلة تلك المسيرة.

وأشار إلى أن مجموعة العشرين خصصت 21 مليار دولار لتطوير لقاحات وعلاجات وأدوات تشخيص، دفعت المملكة منها نصف مليار دولار.

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