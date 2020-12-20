أعلنت GSM Arena عن أفضل الهواتف الفائزة لعام 2020 بعد جولتين من الاستفتاءات وسط منافسات قوية جداً في فئات الهواتف الرائدة "فلاج شيب"، وأفضل كاميرا، وأفضل هاتف للألعاب، وقاتل الهواتف الرائدة، والأفضل في الفئة المتوسطة، وأفضل هاتف من حيث القيمة مقابل السعر لهواتف الجيل الخامس. وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

نوت تحافظ على الريادة

فاز هاتف سامسونغ غالاكسي نوت 20 ألترا، بأفضل هاتف لعام 2020 ليحافظ على ريادة أشقائه للعام الثالث على التوالي، بعدما فاز نوت 10 بلس بأفضل هاتف في عام 2019، ونوت 9 بلس بجائزة الأفضل في 2018، وهو ما يدحض الشائعات حول سعي "سامسونغ" لإيقاف هذه السلسلة من الهواتف الرائدة.

فيما حل هاتف أيفون 12 برو ماكس، من شركة "أبل"، بمركز الوصيف بعدما قدم الهاتف تطورات كبيرة عن سابقه أيفون 11 برو ماكس والذي لم يفز بالمركز الثاني العام الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مبيعات الهاتف عن التوقعات وفقاً للتقارير.

قاتل "الفلاج شيب"

يعد هاتف سامسونغ غالاكسي S20 FE 5G قاتل أخيه، حيث حاز الهاتف على إعجاب المستخدمين خاصةً مع تقديم الهاتف بمعالج سناب دراغون من شركة كوالكوم، في حين صدر هاتف نوت 20 ألترا مع معالج Exynos من سامسونغ ونسخة أخرى بمعالج سناب دراغون" في عدد محدود من البلدان، فضلاً عن تفضيل بعض المستخدمين للشاشات المسطحة والتي تأتي بنفس الجودة المعيارية للهواتف الرائدة.

فيما فاز هاتف وان بلس 8T بمركز الوصيف، في الوقت الذي كان أخاه الأكبر 8 برو على بعد مركزين في الفئة الرئيسية كأفضل هاتف للعام.

أفضل كاميرا

أفرز مزيج مستشعرات سوني مع عدسات لايكا الألمانية وهندسة هواوي، عن أفضل أداء لكاميرا هاتف محمول خلال عام 2020، حيث حصل هاتف هواوي Mate 40 Pro على أفضل هاتف من حيث الكاميرا.

وكهاتف رائد حصل هاتف سامسونغ غالاكسي Note20 الترا على مركز الوصافة من حيث الكاميرا بفارق ضئيل من اي فون 12 برو ماكس، وهو انتصار ثان على هاتف أبل.

أفضل هاتف للفئة المتوسطة

في يناير أعلنت بوكو استقلالها وفازت بالفئة التي كانت معقل Xiaomi – حيث حصل هاتف بوكو X3 NFC على المركز الأول والذي كان يحمله هاتف ريدمي في العام السابق، حيث لم تصل الشركة الأم ريدمي إلى المركز الرابع خلال العام الحالي ما قد يقود شاومي لاقتناص الحصة السوقية من علامتها التجارية الأم.

وبفارق كبير جداً جاء هاتف سامسونغ غالاكسي A51 في المرتبة الثانية.

أفضل قيمة مقابل سعر في فئة 5G

تربع هاتف وان بلس نورد، على عرش هذه الفئة بفارق كبير عن أقرب منافسية، حيث احتل هاتف Xiaomi Mi 10T Lite 5G مركز الوصافة بعد شهرين فقط من اطلاقه متخطياً هاتف A51 5G من سامسونغ والذي حصل على مركز الوصافة خلال الجولة التمهيدية.

أفضل هواتف الألعاب و الابتكار

تم اختيار هاتف ASUS ROG 3 ZS661KS كأفضل هاتف للألعاب في حين تم اختيار LG Wing 5G كهاتف ابتكاري لعام 2020.