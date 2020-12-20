يبدو أن وباء كورونا لم يكن فقط مؤثرا على الصحة العامة، إلا أنه أثر على عمليات الإبداع والابتكار لدى بعض مصنعي السيارات الفارهة خلال عام 2020، حيث فشلت بعض العلامات في تقديم سيارات يمكنها المنافسة أو الحفاظ على رصيد النجاحات الطويل لمصنعيها.

أكبر خيبة أمل: مرسيدس-مايباخ GLS

عندما تفكر في سيارة دفع رباعي بقوة 558 حصاناً، بسعر 161,550 دولارا، تتخيل أن جواربك قد تنفجر من تسارع السيارة صاحبة العلامة التجارية ذات الـ 111 عاماً، والتي وصلت لمرحلة من النضوج للاستفادة من المستهلكين الذين يحبون الحنين إلى السيارات الفارهة لتتنافس مع رولز رويس، وكولينان، وبنتلي... وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

جاءت سيارة مرسيدس-مايباخ GLS بطيئة، ودون المستوى من الأناقة المتوقعة في فئة سيارات الدفع الرباعي متعددة الأغراض، كما جاءت السيارة رغم ضخامتها مزودة بـ 4 مقاعد فقط في أعلى فئة.

جاغوار F-Type R القابلة للتحويل

عندما ظهرت لأول مرة في عام 2015، حازت سيارات جاغوار F-Type على الثناء لتصميمها المعقول وتسعيرها العادل، حيث تجاوزت منافسيها من "بورش"، و" بي إم دبليو"، و"مرسيدس".

باتت السيارة F-Type R خارج المنافسة، حيث لم تقدم تحديثات جديدة للمصدات الأمامية أو مصابيح LED أكثر نحافة، حيث لم تأتِ السيارة بإضافة سوى شاشة تحكم 12.3 بوصة في المقصورة ذات الإحساس البلاستيكي، حيث يمكن وصف السيارة بأنها آمنة وكافية، ومبالغ في ثمنها.

منتهية الصلاحية: بورش 911 سبيدستر

عندما ظهرت كسيارة مبتكرة لأول مرة في عام 2018، كان من المثير رؤية: عودة القيادة المكشوفة لبورشه بمناسبة الذكرى السبعين لسيارات بورش الرياضية في معرض زوفنهاوزن، ألمانيا.

جاءت السيارة للدمج بين حداثة بورش 356 وعراقة الشركة، حيث تم تقديم السيارة بطلاء مزدوج اللون مع زخارف "تراثية"، في إشارة إلى الجيل القديم من السيارات التي أسسها البروفيسور فرديناند بورش في عام 1948 ومتغيرات سبيدستر خفيفة الوزن من بورش 356 بطرازات اليوم.

لم تمكن الشركة الصحافيين من تجربة قيادتها حتى عام 2020، حيث بدت السيارة قديمة، خاصةً مع عدم تغيير نظام المعلومات والترفيه القديم من الجيل السابق لبورش 911.

كان يمكن للسيارة أن تبدو متألقة ما لم يتم طرح العديد من سيارات بورش الرائعة الأخرى التي تم إطلاقها هذا العام، مثل تايكان الكهربائية، وباناميرا سبورت توريزمو، و 911 توربو إس الجديدة، إلا أنها نجحت في بيع 33 سيارة منها في عام 2020.

من المحتمل ظهور سيارة 911 جي تي 3 الجديدة في أوائل عام 2021.