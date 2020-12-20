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رئيس "سبكيم" للعربية: الشراكة مع "ليندي" تصب في إطار رؤية 2030

سبكيم

رئيس "سبكيم" للعربية: الشراكة مع "ليندي" تصب في إطار رؤية 2030

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العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم صالح باحمدان، في مقابلة مع "العربية"، إن الشراكة الحصرية مع "ليندي" تصب في إطار رؤية المملكة 2030، لجهة بناء مشاريع ذات استدامة بيئية طويلة الأجل، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير الهيدروجين لاستخدامات الصناعة.

وتابع:" هذه الصناعة تحتاج شبكة إمدادات وهذا ما ستقوم به الشراكة بين سبكيم وليندي من خلال ربط المصانع التي تنتج الغازات بأنابيب ذات جودة عالية".

وأشار إلى أن الشراكة مع "ليندي" تساعد في تحويل الكربون إلى مواد ذات قيمة عالية، مشددا على أن مثل هذه المشاريع تمكن في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية ما يساهم في تعزيز اقتصاد المملكة.

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ووقعت الشركة السعودية "سبكيم" اتفاقية شراكة حصرية لمدة عشرين عاما مع Linde، بنسبة 50% لكل منهما، لتطوير مشاريع في مجال الغازات صناعية عبر جميع أنحاء المملكة.

وتسعى الشراكة لبناء شبكة إمدادات للغازات الصناعية على مستوى عالمي في منطقة جبيل الصناعية، من خلال ربط مصانع إنتاج الهيدروجين والـsyngas التي يملكها ويديرها كل منهما.

ومن المتوقع أن توفر هذه الشراكة فرصا استثمارية بنحو 500 مليون دولار، على مدى السنوات الخمس المقبلة، ولكن الرقم النهائي يعتمد على الجدوى الاقتصادية للمشروع.

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