أرجعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق السعودية، السبب وراء عدم توقيع اتفاق نهائي لشراء 50% من قيمة حصص رأسمال الشركة الألمانية السعودية للصناعة والمقدرة بمبلغ 200 مليون ريال، إلى الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوطنية للبناء في بيان، إن ظروف كورونا أدت إلى تعطل بعض الإجراءات النظامية التي أخرت الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق وفقاً لإفصاح الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول".

وكانت الشركة قد أعلنت عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة في شهر فبراير 2020، لمدة 3 أشهر، وتم تمديد الاتفاقية مرة ثانية حتى 20 سبتمبر الماضي، لعدم التوصل لاتفاق حول الصفقة، والتي تم إرجاؤها مرة أخرى حتى 20 ديسمبر بنفس الشروط والبنود المتفق عليها.

ولم تحدد الشركة في البيان الموعد النهائي للتوصل لاتفاق بشأن الصفقة.