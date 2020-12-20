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مِراس: خصم 33% للاستحواذ على DXB Entertainments

دي إكس بي إنترتينمنتس
دي إكس بي إنترتينمنتس
سوق دبي

مِراس: خصم 33% للاستحواذ على DXB Entertainments

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة DXB Entertainments أنها تلقت عرضا رسميا من المساهم الرئيسي في الشركة وهي مِراس للترفيه والتسلية للاستحواذ على 100% من إجمالي الأسهم.

وبحسب شروط العرض سيحصل المساهمون الأقلية في DXB Entertainments على 8 فلسات نقدا لكل سهم من أسهم DXB Entertainments يملكونها.

وذكرت "بلومبرغ" أن مراس قدمت خصما 33% لحاملي الأسهم. كما أكدت شركة DXB Entertainments أن مجلس الإدارة يدرس العرض المقدم من مراس حاليا.

وكجزء من العرض، تخطط مِراس للاستحواذ على ديون بقيمة 4.26 مليار درهم (1.16 مليار دولار) وتحويلها إلى أسهم جديدة في دي إكس بي إنترتينمنتس. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية.نت".

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فقد السهم أكثر من 90% من قيمته منذ ذروته في عام 2016.

ذكرت شركة دي إكس بي إنترتينمنتس، الشهر الماضي، أن خسائرها المتراكمة حتى نهاية سبتمبر بلغ 6.2 مليار درهم أو 78% من رأسمالها، كما سجلت خسارة صافية 238 مليون درهم في الربع الثالث من العام الجاري.

تمتلك مِراس حصة 52% في دي إكس بي إنترتينمنتس، فيما يمتلك شركاء آخرون حصصا أقلية من بينهم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 5.07%.

وجاء في إيداع عرض الشراء، أن مِراس تعتزم أيضًا تحويل رصيد من السندات القابلة للتحويل إلى أسهم الحالية، والصادرة لصالح مِراس من قبل DXBE في 2018 إلى أسهم جديدة في دي إكس بي إنترتينمنتس وشراء ديون بنكية كبيرة على الشركة مستحقة لبعض المقرضين.

وتخطط مِراس التي سترتفع حصتها في دي إكس بي إنترتينمنتس إلى 93.92% إلى شراء أسهم أي مساهمين أقلية لم يقبلوا العرض بنفس سعر العرض الأصلي.

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