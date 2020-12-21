أغلقت أمازون مستودعًا في شمال نيوجيرسي حتى 26 ديسمبر، بعد أن شهدت زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بدون أعراض.

وقالت المتحدثة باسم أمازون، ليزا ليفاندوفسكي، في بيان إن موظفي أمازون سيُدفع لهم مقابل أي مناوبات سيفوّتونها أثناء إغلاق المنشأة. وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضحت ليفاندوفسكي، تم اكتشاف زيادة في عدد الحالات الإيجابية عديمة الأعراض في المنشأة في شمال نيوجيرسي، خلال برنامج داخلي لاختبارات كوفيد، وتم إغلاق الموقع حتى 26 ديسمبر لضمان اتخاذ إجراءات سريعة لمنع انتشار الوباء".

كشفت أمازون في أكتوبر أن ما يقرب من 20,000 موظف في الخطوط الأمامية أصيبوا بوباء كورونا خلال الفترة من 1 مارس وحتى 19 سبتمبر.

وقالت الشركة في تقرير سابق الأرباح إن أرباحها التشغيلية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري ستتراوح بين مليار و4.5 مليار دولار وهو نطاق كبير جدا يصعب معه التنبؤ بأداء محدد للشركة.

وخلال نفس الفترة، تتوقع الشركة تكاليف قيمتها 4 مليارات دولار مرتبطة بفيروس كورونا مثل الاختبارات والتنظيف وتمديد فترات راحة الموظفين، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

والنطاق الواسع البالغ 3.5 مليار دولار، بين أقل توقع وأعلى توقع للأرباح التشغيلية خلال الربع الرابع تضع الكثير من التساؤلات على لسان المستثمرين، خاصة أن تلك الفجوة كانت 1.7 مليار دولار العام الماضي و1.5 مليار دولار عام 2018.

وقفزت مبيعات أمازون للربع الثالث من العام 2020 بنسبة 37%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، وحققت الشركة ربحا قياسيا بلغ 6.3 مليار دولار للربع، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف أرباح أمازون في نفس الربع من العام الماضي.