قالت شركة سيغنتشر للطيران، إنها تميل إلى قبول عرض شراء بقيمة 4.3 مليار دولار من شركة "بلاكستون غروب".

وبلغ سعر السهم 5.17 دولار في العرض المقدم من بلاكستون للشركة البريطانية، التي يعتبر بيل غيتس المساهم الأول فيها، وفقًا لبيان صدر اليوم الاثنين، وهو ما يعد سادس العروض التي يتلقاها المشغل الرائد لقواعد الطائرات الخاصة في العالم من شركة أميركية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ورفضت سيغنتشر أفييشن عرض أقل من Global Infrastructure Partners وتم منح كلا المتقدمين 28 يومًا لإصدار مقترحات رسمية أو الانسحاب، حيث يمثل عرض بلاكستون علاوة قدرها 44% مقارنة بسعر الإغلاق في 16 ديسمبر.

واستفاد الطيران الخاص من جائحة كورونا، مما أتاح للأثرياء فرصة لمواصلة السفر مع تقليل الاتصال المحتمل الخطر مع الركاب الآخرين.

وقالت سيغنتشر، إن المناقشات بين الطرفين جارية وليس هناك يقين بأنه سيتم تقديم عرض أو على أي شروط.

Signature، التي غيرت اسمها من BBA Aviation العام الماضي ، تعود أصولها إلى شركة صناعية اسكتلندية تأسست في عام 1879. وقد حملت عدة أسماء منذ ذلك الحين وركزت على الطيران الخاص في السنوات الأخيرة ، حيث باعت موزع قطع الغيار "أونتيك" العام الماضي مقابل 1.4 مليار دولار.

قامت الشركة أيضًا بالعديد من عمليات الاستحواذ، حيث اشترت منافستها "لاندمارك أفييشن" مقابل 2.1 مليار دولار من "كارليل غروب" في عام 2016 ، واستحوذت على Epic Fuels مقابل 88 مليون دولار في عام 2018.

أصبح غيتس الشريك المؤسس لشركة Microsoft Corp مستثمرًا في عام 2009 ويمتلك الآن أكبر حصة من خلال كاسكاد انفستمنت.