  • مباشر
اللغة

هذا ما حدث لسهم تسلا في أول أيام تداوله بمؤشر S&P500!

إيلون ماسك
إيلون ماسك - الرئيس التنفيذي لشركة تسلا
تسلا

هذا ما حدث لسهم تسلا في أول أيام تداوله بمؤشر S&P500!

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسهم شركة تسلا بنسبة 4.5٪ في أول يوم تداول لها عقب الإدراج في مؤشر "S&P500"، خلال تعاملات ما قبل السوق اليوم الاثنين.

قفزت أسهم الشركة بنسبة 731٪ هذا العام تحسباً للإدراج التاريخي، مما يجعلها أكبر شركة تضاف إلى المؤشر على الإطلاق.

ستنضم شركة صناعة السيارات الكهربائية أيضاً لمؤشر S&P 100، لتحل محل شركة النفط والغاز أوكسيدنتال بتروليوم كورب، التي تراجعت بنسبة 7.5 ٪ قبل السوق. وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

الاتحاد الأوروبي يوافق لفايزر على بيع اللقاح بهذا السعر اقتصاد لقاح كورونا الاتحاد الأوروبي يوافق لفايزر على بيع اللقاح بهذا السعر

تم تداول العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 على انخفاض بنسبة 0.5٪، بعد انخفاض الأسهم الأوروبية تزامناً مع تحرك العديد من الدول الكبرى لتعليق السفر من المملكة المتحدة وسط مخاوف بشأن سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19.

قادت عمليات الشراء المحمومة من قبل المديرين السلبيين إلى ارتفاع أسهم تسلا بنسبة 5٪ تقريبًا مع إغلاق البورصات يوم الجمعة، لتغلق عند أعلى مستوياتها على الإطلاق بتداولات تاريخية تجاوزت 150 مليار دولار.

وتوقع استراتيجي المشتقات الكمية، سوسكويهانا سوهو ياو، أن يكون تأثير إدراج الشركة في مؤشر S&P500 محدود على التقلبات الضمنية، مشيراً إلى أنه إذا تم إضافة تسلا للمؤشر قبل شهر فإن التقلب سينخفض ​​بالفعل.

من ناحية أخرى، قال ستيف سوسنيك، كبير المحللين الإستراتيجيين في Interactive Brokers، إن التقلبات التاريخية لشركة تسلا تشير إلى تذبذبات يومية بنسبة 4% صعوداً وهبوطاً، وهو ما يجعل تأثيرها على المؤشر لا يتجاوز نقطتين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل! سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل!
إدانة ثانية لحماس.. قرار الكريسماس يمس وحدة الفلسطينيين إدانة ثانية لحماس.. قرار الكريسماس يمس وحدة الفلسطينيين

الأكثر قراءة

شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها
لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين
أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر
جديد جديد "تجارة الموت" في مصر.. إحالة طبيب شهير للمحاكمة
عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها
"جمهورية الإعدام".. موجة انتقادات تطال طهران

قبل أن تذهب

تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا
تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا

اكتشف المزيد