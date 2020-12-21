قال يسري عبد الوهاب خبير الطيران، العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، إن القرارات الخاصة بالطيران ليست متعلقة بصناعة الطيران لكنها قرارات دولية الغرض منها مراعاة الصحة العامة.

وتوقع عبدالوهاب أن تكون عمليات الإغلاق أقل وطأة رغم أنه أسرع انتشاراً، لكن السؤال: هل هذا الفيروس المتحور الجديد له نفس العلاج القديم أو العلاجات المطروحة، ذلك ما سيتكشف عنه الأيام القادمة.

وأضاف "90% من حركة الطيران ونقل الركاب في العالم من خلال الطيران، لذلك يعد أسرع وأكثر تأثراً بهذه الجائحة. ورغم ذلك نتوقع عودة حركة الطيران بشكل طبيعي خلال الأيام القادمة".

ولفت عبدالوهاب إلى ضرورة حماية شركات الطيران الحكومية والخاصة لدعمها في تجاوز أزمة كورونا.

وعلق عدد من الدول الأوروبية الرحلات الجوية، ورحلات القطارات إلى المملكة المتحدة، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا يعتقد أنها أشد عدوى بنسبة 70%.

وطالبت إسبانيا باستجابة أوروبية منسقة بشأن السفر من وإلى بريطانيا بعد تحور كورونا، فيما قالت الحكومة الألمانية، إن تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا سيبدأ منتصف الليلة.

وأعلن مصدر حكومي أن ألمانيا قد تعلق الرحلات مع بريطانيا وجنوب إفريقيا، بسبب الجائحة، في إطار عودة بعض القيود لمواجهة سلالة جديدة من الفيروس ظهرت في بريطانيا.

من جانب آخر قال مراسل قناة "العربية" في باريس، إن فرنسا تبحث تعليق الرحلات إلى بريطانيا، فيما قالت بلجيكا إنها ستعلق الرحلات الجوية وحركة الطائرات القادمة من المملكة المتحدة.

بدورها، قررت هولندا حظر استقبال رحلات جوية تقل مسافرين من المملكة المتحدة، اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك بعدما اكتشفت بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان صباح اليوم الأحد، إن حظر السفر سيظل سارياً حتى الأول من يناير كانون الثاني، مضيفة أنها تتابع التطورات وتدرس فرض إجراءات إضافية تتعلق بوسائل السفر الأخرى.

وإلى ذلك أعلنت دول عربية حظر استقبال رحلات جوية من بريطانيا، وهما السعودية والكويت وسلطنة عُمان.