بقصد أو بدون قصد، تسببت "هوليوود" في غرس مفاهيم خاطئة حول الطفرات الجينية. فبعد كل تلك الدراما، ألهم هذا المفهوم صانعي الأفلام لعقود، بدءًا من فيلم Die، Monster، Die! في العام 1965 وصولاً إلى الأعمال السينمائية ذات الميزانيات الضخمة مثل X-Men، فكلاهما يروي حكايات عن التغييرات في الحمض النووي التي أدت إلى قدرات خارقة!

يحب صانعو أفلام الحركة إظهار هذه التغييرات في الحمض النووي بالطرق الأكثر دراماتيكية، لكن الطفرات الجينية هي في الواقع مسألة أكثر هدوءًا. لذلك لا داعي للقلق الشديد عندما تسمع أن فيروس كورونا يتغير.. إنه جزء طبيعي من التطور! بحسب ما أكده مات ويبستر، رئيس كلية الصحة المتحالفة في جامعة أنجليا روسكين البريطانية، في مقال نشره منتدى الاقتصاد العالمي، جاء فيه:

لفهم الطفرات، نحتاج أولاً إلى الحديث عن عالم البروتينات، فحوالي خُمس جسمنا يتكون من بروتينات هي جزيئات مصنوعة من سلاسل من الأحماض الأمينية. والبروتين مصطلح شامل يطال كل شيء من جزيئات البروتين التي تعمل كأنزيمات في معدتك، إلى البروتينات الهيكلية التي تشكل بشرتك وشعرك.

هناك 20 نوعاً فقط من الأحماض الأمينية لبناء جميع البروتينات على الأرض. ضمن هؤلاء العشرين، هناك تشابه كبير حيث يمكن تصنيفها في عائلات بناءً على خصائصها، منها موجبة الشحنة وسالبة الشحنة، الكبيرة والصغيرة، وبعضها به اختلافات أكثر دقة.

من خلال الجمع بين هذه الأحماض الأمينية العشرين بترتيبات وكميات مختلفة، تخلق مجموعة رائعة من البروتينات بوظائف محددة داخل الكائن الحي. تماماً كما يمكن استخدام 20 نوعاً من Lego brick لإنشاء عدد كبير من النماذج المختلفة، يتم استخدام 20 نوعاً من الأحماض الأمينية لصنع 6 ملايين نوع مختلف من البروتين.

"تاج" الفيروس

الحمض النووي، أو في حالة فيروس كورونا، الحمض النووي الريبي، هو مجموعة التعليمات الجينية التي تخبر الكائن الحي عن المطلوب وبأي ترتيب لإنشاء البروتينات التي يحتاجها للبقاء على قيد الحياة.

لكن الطفرات تؤثر على هذه التعليمات، مما يعني تغيير عدد أو نوع الأحماض الأمينية التي تشكل بروتيناً معيناً. وهذا بدوره لديه القدرة على تغيير خصائص ذلك البروتين. ومع هذا، معظم الطفرات لا تؤدي إلى تغيير مفيد في خصائص البروتين على الإطلاق. في الواقع، من المرجح أن تؤدي الطفرات التي تغير خصائص البروتين إلى إضعاف الفيروس أكثر من تقويته، والحديث عن أن الفيروس له "أهداف" و "نوايا" مع الطفرات هو حديث من منظور بشري!

تنثني البروتينات في أشكال ثلاثية الأبعاد شديدة التعقيد، اعتماداً على التفاعلات بين الأحماض الأمينية في نفس السلسلة. وسيؤدي تغيير الحمض الأميني الذي يعد مفتاحاً لتثبيت الشكل - مثل تبديل أحد الأحماض موجبة الشحنة بأخرى سالبة الشحنة - إلى تغيير هذا الشكل.

لكن، ليست كل الأحماض الأمينية مهمة للشكل، وتغييرها لا يغير البروتين. وفي حالة Covid-19 فإن الطفرات الأكثر شيوعاً في بروتين "سبايك" الذي يشكل ما سمي بـ"التاج" (كورونا) - الأداة التي تعزز قدرة الفيروس التاجي على الالتصاق بالخلايا البشرية - تندرج ضمن فئة “no significant change to the protein” (عدم وجود تغيير كبير في البروتين)، أي أنه عملية استبدال لحمض أميني كبير بحمض أميني كبير آخر.

لذا يبدو أن بروتين "سبايك" لم يتغير إلى حد كبير في كيفية عمله، وهذا ما يبرر إعلان شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية أن اللقاحات التي تم التوصل إليها فعالة أيضاً ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

على الرغم من ذلك، تعمل الفيروسات عبر الأجيال بشكل أسرع بكثير من الكائنات الحية الكبيرة مثلنا، ويمكن لمجموعات من التغييرات الصغيرة أن تتجمع بسرعة أكبر متسببة في اختلافات كبيرة. إلا أنه في حالة المتغير الذي تم تحديده حديثاً في بريطانيا، ليس لدينا دليل حتى الآن على أن هذه الطفرة تجعل الفيروس أكثر ضرراً.

إضعاف كورونا لا تقويته!

في المجمل، عمليات النحت الجزيئي التي تسمح للبروتينات بأن تكون الشكل المناسب هي تراكم لمليارات من السنين، وهي بالتالي لا تتوافق مع الطفرات المفاجئة والأشكال المختلفة جذرياً التي لا تنعكس لا في قدرات إضافية ولا في قوى خارقة.. ببساطة هذا يعني أن البروتين لم يعد مناسباً كما ينبغي.

عند إدارة نظام تحويل كود الحمض النووي إلى سلاسل من الأحماض الأمينية لصنع بروتين ما، يتم بناء خطوات للتحقق من التغييرات. فإذا كنت قد أمضيت مليارات السنين في تحسين مخططك، فأنت تريد بعض الحماية لكل هذا العمل الشاق. لذلك، لدى كل من البشر والفيروسات التاجية آليات تصحيح لقوالب الحمض النووي الخاصة بهم.

لكن ماذا لو كان هذا البروتين هو أداة فتك الفيروس؟ حينها يعد خبراً جيداً! فذلك سوف يضعف من قدرته على الفتك وبالتالي ينتهي إصدار الفيروس المتحور.

إذن، كيف يستمر أي كائن حي، بشراً أو فيروساً، إذا كانت معظم الطفرات ضارة به؟

الجواب هو أن النهج الشائع يتمثل في العودة وإصلاح الطفرة.