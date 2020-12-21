لا تزال المملكة العربية السعودية تجري محادثات مع روسيا والصين للحصول على لقاحات فيروس كورونا بعد أن أطلقت المملكة برنامجًا لإدارة لقاح من شركتي "فايزر" و"بايونتك".

وقال مساعد نائب وزير الصحة عبد الله عسيري في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، اطلعت على نسخة منها "العربية.نت": "العملية مستمرة ويتم تبادل البيانات، لكننا لم نتوصل إلى قرار بعد". لا نتوقع وصول لقاحات أخرى إلى المملكة العربية السعودية ربما حتى الربع الأول من عام 2021".

وأوقفت السعودية، يوم الاثنين، الرحلات الجوية الدولية وأغلقت حدودها لمدة أسبوع بسبب مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا بسرعة.

وتراجعت الأسواق العربية في نهاية تداولات، اليوم الاثنين، بقيادة سوق دبي المالي، بعدما تضررت المعنويات من مخاوف حيال تزايد الإصابات بفيروس كورونا وظهور سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 148.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8538.68 نقطة، مقلصا خسائره من أكثر من 2% خلال الجلسة إلى تراجع 1.7% عند الإغلاق، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.