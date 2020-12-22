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بعد تعطل النشاط الاقتصادي.. البنك الدولي يقرض تركيا 300 مليون دولار

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جائحة كورونا تخلق صدمات كبيرة للشركات التركية (أرشيفية)
اقتصاد تركيا

بعد تعطل النشاط الاقتصادي.. البنك الدولي يقرض تركيا 300 مليون دولار

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واشنطن - بندر الدوشي

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أعلن صندوق النقد الدولي إقراضه تركيا مبلغ 300 مليون دولار، لمنع اقتصادها من الانهيار.

وسيساعد القرض الجديد في تجنب إغلاق المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر القابلة للحياة المتأثرة بالصدمات الصحية والاقتصادية لوباء COVID-19 والحفاظ على مستويات التوظيف خلال الأزمة.

كما سيساعد الدعم السريع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تركيا، الذي تبلغ تكلفته 300 مليون دولار الأشخاص والشركات من خلال توفير تمويل دعم قابل للسداد لشركات التصنيع وغيرها من الشركات المبتكرة الناشئة، التي تركز على التصنيع والبحث العلمي والتطوير وبرمجة الكمبيوتر.

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كما سيوفر المشروع التمويل في شكل دعم قابل للسداد على أساس الأداء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بما في ذلك الشركات المبتكرة التي تأثرت سلبًا بفيروس COVID-19 ولكنها تظل مجدية من الناحية المالية ومن المرجح أن تنجو من الأزمة، إذا كان بإمكانها الحصول على تمويل لتلبية احتياجاتهم المؤقتة من السيولة.

ويقول أوغست كوامي، مدير البنك الدولي في تركيا: "مجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم البلدان في التخفيف من تأثير COVID-19 على اقتصاداتها وشركاتها وعمالها للحفاظ على ظروف نمو الأعمال المستدام، وخلق فرص العمل في المستقبل حيث تواجه البلدان تأثيرات مباشرة لـ COVID- 19 "، وتماشياً مع هذا الإطار يسر البنك الدولي أن يساهم في دعم الشركات القابلة للاستمرار وحماية الوظائف المعرضة للخطر في تركيا.

وخلقت جائحة COVID-19 مزيجاً من الصدمات للشركات في جميع أنحاء تركيا على نطاق لم نشهده في التاريخ الحديث. وتدهورت قدرة وصول الشركات إلى التمويل لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبدون الدعم الكافي وفي الوقت المناسب، فإن الشركات القابلة للاستمرار، والتي تعتمد عليها سبل عيش عدد كبير من الأسر الفقيرة والضعيفة، تواجه خطر الإغلاق الدائم - مما يهدد الوظائف ويهدد احتمالات الانتعاش الاقتصادي السريع.

وقالت ستيفكا سلافوفا كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي "سيذهب التمويل المقدم من البنك الدولي في إطار المشروع إلى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في تركيا، والتي تعد المصدر الرئيسي للتوظيف للأسر الفقيرة وشبه الفقيرة وتمثل أكثر من 40% من العمالة في قطاع التصنيع".



من جهته قال فاكوندو كويفاس، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: "لقد تأثرت هذه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سلبًا بشكل خاص أثناء الأزمة الصحية والاقتصادية المستمرة الناجمة عن كوفيد -19 وتحتاج إلى دعم لمقاومة الأزمة".

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