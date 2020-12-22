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الأسهم ترتفع وسط ثقة المستثمرين في دعم الحكومات

الأسهم الأوروبية

الأسهم ترتفع وسط ثقة المستثمرين في دعم الحكومات

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، إن أسواق الأسهم شهدت ارتفاعات اليوم، بسبب ثقة المستثمرين في استمرار دعم البنوك المركزية والحكومات للاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.

وأضاف في تصريحات للعربية، اليوم الثلاثاء، أن تعافي أسواق الأسهم في العالم اليوم، يدل على مدة ثقة المستثمر في التعافي الاقتصادي.

وأوضح أن أسواق السلع هي من أكثر الأسواق حساسية، إذ مازالت هابطة نسبيا مقارنة بالأسهم.

وأشار إلى أن الدولار سيشهد تراجعا خلال تعاملات اليوم، نظرا للعلاقة العكسية بين الأسهم الأميركية والدولار. وحذر الرفاعي في الوقت ذاته، من حدوث تصحيح في الأسواق الأميركية والأوروبية الفترة الحالية.

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وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6% بعدما سجل أكبر خسارة يومية له خلال نحو شهرين أمس الاثنين.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.1% ليصل إلى 13392.15 نقطة، وارتفع أيضا كاك الفرنسي بنفس النسبة ليصل إلى 5450.76 نقطة.

وارتفعت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية التي تسبق افتتاح السوق، مع ارتفاع العقود على مؤشر ناسداك 100 على نحو أكبر من العقود على مؤشر ستاندرد أند بورز 500.

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