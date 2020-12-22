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روبوتات للمساعدة بمواجهة كورونا في هذه الدولة!

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روبوت لمساعدة الأطقم الطبية والمرضى
تكنولوجيا

روبوتات للمساعدة بمواجهة كورونا في هذه الدولة!

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دبي - العربية.نت

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بدأت مجموعة من المستشفيات في الهند الاستعانة بروبوتات لربط مرضى كورونا بعائلتهم، ومساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية للوباء.

وصممت شركة Invento Robotics ومقرها بنغالور ثلاثة روبوتات للقيام بمهام تتراوح من تطهير الأسطح إلى الإجابة عن أسئلة المرضى وتمكين الاستشارات بالفيديو مع الأطباء.

من بين النماذج الثمانية التي نشرتها الشركة حتى الآن، النموذج الأكثر شعبية هو Mitra، وهو ما يعني صديقًا باللغة الهندية ويكلف حوالي 10000 دولار. وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت".

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باستخدام تقنية التعرف على الوجه، يمكن للروبوت أن يتذكر أسماء ووجوه المرضى الذين تفاعل معهم. يمكن لـ Mitra التجول في المستشفى بشكل مستقل، لمساعدة المرضى على التواصل مع العائلة والأطباء عبر كاميراتها وشاشة فيديو متصلة بصدره.

قال المدير التنفيذي لشركة "Invento Robotics"، بالاجي فيسواناثان، "يمكن أن تكون Mitra هي الممرضة أو مساعد الطبيب، حيث تتلقى القراءات والعناصر الحيوية، وتذكر المرضى بالأدوية".

قام مستشفى ياثارث في مدينة نويدا بشمال الهند بنشر روبوتين من طراز Mitra - أحدهما عند مدخله لفحص المرضى بحثًا عن أعراض فيروس كورونا والآخر في وحدة العناية المركزة.

يوجد في الهند أكثر من 8 ملايين حالة إصابة بفيروس كورونا ، وأكثر من 120 ألف حالة وفاة. كافحت المستشفيات للتكيف، ولم تكن Invento هي شركة الروبوتات الوحيدة التي تساعد.

شركة Milagrow Robotics متخصصة في روبوتات تنظيف المنزل، لكنها نشرت خمسة روبوتات تنظيف بشري في المستشفيات الهندية أثناء الوباء، في حين أنشأت Asimov Robotics ومقرها ولاية كيرالا روبوتًا لتوزيع الأدوية وتنظيف المرضى.

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