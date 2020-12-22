انضمت شركة ألفابيت، الشركة الأم لـ "غوغل" و"مايكروسوفت"، إلى جولة استثمارية بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار في VerSe Innovation، صانع تطبيق جوش الهندي للفيديو القصير، والمالكة لتطبيق تجميع الأخبار Dailyhunt، مقدرًا الشركة بأكثر من مليار دولار.

يقود التمويل الجديد AlphaWave وينضم إليه مجموعة المستثمرين الحاليين: صوفيا، ولوكا سيستمز، وشركة غولدمان ساكس غروب، وسيكويا كابيتال إنديا. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الشركة إنها تخطط لتوسيع نطاق جوش وتوسيع نظام منشئ المحتوى وتطوير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعلم الآلي لمساعدتها على جذب جمهور أوسع من أي وقت مضى. كما ستستكشف التحركات المحتملة خارج حدودها الأصلية في الأسواق الدولية الأخرى التي تظهر الحاجة إلى المحتوى العامي.

جوش هو منافس TikTok مصممة خصيصا للهنود مع مجموعة متنوعة من اللغات المحلية، حيث يتم الترويج على أنها "صنع في الهند" في وقت تم فيه حظر TikTok وعشرات من التطبيقات الأخرى الصينية الصنع بسبب مخاوف الخصوصية والأمن القومي. وسرعان ما جمع التطبيق جمهورًا من 77 مليون مستخدم نشط شهريًا، كما يتم مشاهدة أكثر من 1.5 مليار فيديو يوميًا، وفقًا لبيان الشركة.

وكتب نائب رئيس غوغل قيصر سينغوبتا، "في العامين الماضيين فقط، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في الهند بنحو 100 مليون مستخدم جديد". وأضاف في تدوينة "لكن العديد من مستخدمي الإنترنت في المناطق الريفية لا يزالون يواجهون صعوبة في العثور على محتوى للقراءة أو الخدمات التي يمكن استخدامها بثقة، في لغتهم الخاصة"، ولهذا السبب تشارك غوغل في دعم VerSe، التي تعتبر Dailyhunt الخاصة بها نقطة هبوط لأكثر من 300 مليون مستخدم لاستهلاك المحتوى في اختيار من 14 لغة محلية.