ركز بنك غولدمان ساكس على إدارة أموال أصحاب الثروات على مدى عقود، إلا أن سياسته تلك قد تبدأ في التغيير قريباً.

بدأ البنك اختبارًا داخليًا لخدمة الاستثمار الآلي الجديدة قبل طرحها على نطاق أوسع في أوائل العام المقبل، وفقًا لرسالة بالبريد الإلكتروني، حيث سيقوم البنك بتحصيل رسوم إدارية سنوية قدرها 0.15% من الموظفين الذين يسجلون الدخول إلى الخدمة الرقمية، المسماة Marcus Invest.

وجاء في الرسالة الإلكترونية: "بينما نستعد للإطلاق العام في الربع الأول من عام 2021، يسعدنا دعوة العملاء، وزملاء إدارة الثروات لتقديم ملاحظات مبكرة حول Marcus Invest من خلال برنامجنا التجريبي. وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كان "غولدمان ساكس"، يستهدف إدارة محافظ العملاء التي لا تقل عن 25 مليون دولار في مجموعته الخاصة لإدارة الثروات، ومع توسع البنك العام الماضي بعد الاستحواذ على شركة United Capital لمساعدتها في خدمة أصحاب الملايين من رقم واحد.

فيما ذكرت الرسالة البريدية، أن حساب Marcus Invest يمكن أن يبدأ بأقل من 1000 دولار، حيث سيسمح للمستخدمين بالمفاضلة بين 3 محافظ نموذجية تتكون من صناديق الاستثمار المتداولة من بنك غولدمان ساكس، أو صناديق خارجية، فضلاً عن بدائل استثمارية أخرى بما في ذلك أداة التمويل الشخصي المسماة Marcus Insights، على تطبيق الهاتف أو عبر الموقع المخصص للخدمة الجديدة.

رسوم الإدارة البالغة 0.15% هي "عرض خاص للموظفين"، وفقًا للبنك، فيما لم تحدد الشركة المبلغ الذي تخطط لفرضه على العملاء، إلا أن مصادر مطلعة على الخطة قالت إنها ستتماشى مع العمولات التي يتقاضاها المنافسون للاستثمار الآلي، حيث يفرض مورغان ستانلي رسوم بواقع 0.35%، و"ميرل لنش" نحو 0.45%.