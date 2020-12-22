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"إيرباص" تحذر من 5 مليارات دولار خسائر بسبب هذه الشركة

أيرباص
إيرباص نيو A330
طيران

"إيرباص" تحذر من 5 مليارات دولار خسائر بسبب هذه الشركة

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دبي - العربية.نت

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تتوقع شركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص" أن تخسر أكثر من 5 مليارات دولار بسبب إلغاء محتمل لطلبات شراء طائرات بموجب خطط إعادة الهيكلة لشركة "AirAsia X"، وفقًا لوثائق قضائية في ماليزيا الأسبوع الماضي.

وقال رئيس شركة إيرباص آسيا والمحيط الهادئ، أناند ستانلي، في دعوى قضائية، إن هناك "احتمالًا قويًا بأن تتكبد شركة إيرباص خسائر كبيرة وتحيزًا بموجب خطة إعادة الهيكلة المقترحة لشركة الطيران الماليزية طويلة المدى. وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال إن هذه الخسائر قد تمتد إلى الاضطرار إلى تعديل معدلات الإنتاج في برنامج طائرة A330neo.

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وقامت شركة إيرباص بالفعل بتعديل وبناء سبع طائرات A330neos لشركة "آير آسيا إكس"، كما يوجد 71 من الهياكل العريضة تحت الطلب، وفقًا للدعوى.

يذكر أن شركة "آير آسيا إكس"، فشلت في دفع 301.2 مليون دولار كمقدمات لطلبات تسليم الطائرة A330neo بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار على طائرة A321XLR ضيقة البدن.

ورفض متحدث باسم شركة إيرباص يوم الثلاثاء التعليق على تفاصيل القضية، وقال إن المناقشات مع شركة "آير آسيا إكس" جارية.

تقترح "آير آسيا إكس"، إعادة هيكلة 15 مليار دولار لديونها ومخزونها لمنعها من الانهيار، حيث ستشهد الخطة إلغاء التزامات الشراء بما في ذلك طلبات شراء طائرات من إيرباص، وهو ما يثير قلق شركة تصنيع الطائرات الأوروبية التي تكافح من أجل الحصول على طلبات شراء الطائرة طراز A330، التي تنتج حاليًا طائرتين فقط شهريًا.

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