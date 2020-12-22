بعد توجه العديد من الدول إلى حظر السفر من وإلى المملكة المتحدة في أعقاب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، دعا نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، رافائيل شفارتزمان إلى تبني سياسات أكثر مرونة من حظر السفر الجوي.

وقال شفارتزمان "هذا الوضع الأخير يعزز مرة أخرى الحاجة الملحة إلى الاعتراف المنسق بالاختبارات المنهجية للمسافرين. يجب على الحكومات أن تتعاون لوضع قدرات اختبار معترف بها بشكل متبادل حتى تظل الحدود مفتوحة للغالبية العظمى من الركاب الأصحاء"، وفقاً لما ذكره موقع "Travel Dailynews"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أضاف أنه من المحتمل أن يظل فيروس كوفيد -19 معنا لبعض الوقت، لذا بدلاً من حظر السفر، يجب على الحكومات اعتماد سياسات أكثر مرونة وعملية لإدارة المخاطر بطريقة تمكن الناس من العمل والسفر بأمان.

وأشار إلى أن شعار منظمة الصحة العالمية منذ ما يقرب من عام هو "الاختبار والاختبار والاختبار مرة أخرى" مناشداً الحكومات للعمل على هذه النصيحة.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد توقع، أن تبلغ خسائر شركات الطيران خلال عام 2021 نحو 39 مليار دولار، فيما بلغت التقديرات خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي نحو 118.5 مليار دولار.

وأشار الاتحاد الدولي في وقت سابق إلى تراجع أعداد المسافرين بنسبة 61% خلال العام الحالي، لتسجل إيرادات السفر 191 مليار دولار مقابل 612 مليار دولار في عام 2019، لتعد أسوأ سنة في تاريخ صناعة الطيران.