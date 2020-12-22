  • مباشر
اللغة

بعد عزل بريطانيا.. "إياتا" تطرح هذا البديل عن حظر السفر

السفر
"إياتا" تدعو لسياسات بديلة لحظر السفر
طيران

بعد عزل بريطانيا.. "إياتا" تطرح هذا البديل عن حظر السفر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد توجه العديد من الدول إلى حظر السفر من وإلى المملكة المتحدة في أعقاب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، دعا نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، رافائيل شفارتزمان إلى تبني سياسات أكثر مرونة من حظر السفر الجوي.

وقال شفارتزمان "هذا الوضع الأخير يعزز مرة أخرى الحاجة الملحة إلى الاعتراف المنسق بالاختبارات المنهجية للمسافرين. يجب على الحكومات أن تتعاون لوضع قدرات اختبار معترف بها بشكل متبادل حتى تظل الحدود مفتوحة للغالبية العظمى من الركاب الأصحاء"، وفقاً لما ذكره موقع "Travel Dailynews"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أضاف أنه من المحتمل أن يظل فيروس كوفيد -19 معنا لبعض الوقت، لذا بدلاً من حظر السفر، يجب على الحكومات اعتماد سياسات أكثر مرونة وعملية لإدارة المخاطر بطريقة تمكن الناس من العمل والسفر بأمان.

بعد غلق مطارات المنطقة.. مصر تكشف طبيعة الحركة بمطاراتها سياحة وسفر فيروس كورونا بعد غلق مطارات المنطقة.. مصر تكشف طبيعة الحركة بمطاراتها

وأشار إلى أن شعار منظمة الصحة العالمية منذ ما يقرب من عام هو "الاختبار والاختبار والاختبار مرة أخرى" مناشداً الحكومات للعمل على هذه النصيحة.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد توقع، أن تبلغ خسائر شركات الطيران خلال عام 2021 نحو 39 مليار دولار، فيما بلغت التقديرات خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي نحو 118.5 مليار دولار.

وأشار الاتحاد الدولي في وقت سابق إلى تراجع أعداد المسافرين بنسبة 61% خلال العام الحالي، لتسجل إيرادات السفر 191 مليار دولار مقابل 612 مليار دولار في عام 2019، لتعد أسوأ سنة في تاريخ صناعة الطيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بسبب كوفيد-19.. 2020 عام استثنائي للعلوم بسبب كوفيد-19.. 2020 عام استثنائي للعلوم
عن عن "ما وراء الطبيعة".. ماذا قال أحمد أمين للعربية.نت؟

الأكثر قراءة

أخبار جيدة.. عن اللقاح وسلالة كورونا الجديدة! أخبار جيدة.. عن اللقاح وسلالة كورونا الجديدة!
حقنت وزير الصحة السعودي باللقاح.. أخصائية مختبر: خنقتني العبرة حقنت وزير الصحة السعودي باللقاح.. أخصائية مختبر: خنقتني العبرة
بشرى حول فعاليته.. أوروبا تقر لقاح فايزر - بيونتيك بشرى حول فعاليته.. أوروبا تقر لقاح فايزر - بيونتيك
شاهد نائب أردوغان يتلعثم.. ويتوقف فجأة عن الكلام شاهد نائب أردوغان يتلعثم.. ويتوقف فجأة عن الكلام
سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل! سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل!
وصية لا تصدق تركها مارادونا.. محاميه يكشف وصية لا تصدق تركها مارادونا.. محاميه يكشف

قبل أن تذهب

لماذا وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على لقاح فايزر قبل الموعد؟
لماذا وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على لقاح فايزر قبل الموعد؟

اكتشف المزيد