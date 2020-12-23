قال قطب الأعمال الأميركي ومؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية إنه حاول التواصل مع شركة أبل الأميركية، من أجل عرض بيع شركته عليهم بالعام 2017 حينما كانت تسلا تمر بظروف تشغيلية صعبة، ولكن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، رفض مقابلته.



وأضاف ماسك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه حاول التواصل مع كوك حينما كانت الشركة على شفير الإفلاس، وكان يبحث عن أي سبيل لإنقاذها بما في ذلك عرضها للبيع إلى شركة أبل، إذ كانت قيمة الشركة في حينها تعادل أقل من عشر قيمتها السوقية الحالية، وهو ما يعني أن أبل كان بإمكانها الاستحواذ على الشركة بنحو 60 مليار دولار فقط، بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز".



وتزامنت تغريدة ماسك مع تقارير حول اتجاه شركة أبل الأميركية نحو دخول مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال السعي إلى تقديم نموذج سيارة كهربائية للمستهلكين، فيما تبقى تفاصيل خطة الشركة حيال الأمر غير معروفة حتى اللحظة.





ويعود طموح آبل للدخول في سوق السيارات الكهربائية إلى العام 2014 حينما أطلقت الشركة مشروعا لوضع تصور حيال سيارة أبل الكهربائية ولكنها تراجعت عن الأمر في 2016 وقامت الشركة في حينه بتسريح 160 موظفا من العاملين على المشروع.



ولكن الشركة المصنعة لهواتف آيفون الشهيرة واصلت القيام باختبارات في هذا الصدد بلغ عدد نحو 45 اختبارا منذ مارس من العام 2018، فيما بدا أنه اهتمام من الشركة للدخول إلى سوق السيارات الكهربائية.



وفي منتصف العام الماضي، استحوذت أبل على شركة Drive للسيارات ذاتية القيادة لتؤكد التكهنات حيال سياسة الشركة المستقبلية لدخول سوق السيارات الكهربائية.



ونقلت وكالة رويترز مؤخرا عن مصادر لم تسمها أن أبل تناقش إمكانية تصنيع سيارة كهربائية باستخدام بطاريات تعمل هي على تطويرها بحلول العام 2024.