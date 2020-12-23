  • مباشر
اللغة

أبل رفضت شراء تسلا في أحلك لحظاتها... ماذا حدث؟

تسلا و أبل مناسبة
شركة تسلا وأبل (أرشيفية)
أبل

أبل رفضت شراء تسلا في أحلك لحظاتها... ماذا حدث؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - السيد محمد

نشر في: آخر تحديث:

قال قطب الأعمال الأميركي ومؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية إنه حاول التواصل مع شركة أبل الأميركية، من أجل عرض بيع شركته عليهم بالعام 2017 حينما كانت تسلا تمر بظروف تشغيلية صعبة، ولكن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، رفض مقابلته.

وأضاف ماسك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه حاول التواصل مع كوك حينما كانت الشركة على شفير الإفلاس، وكان يبحث عن أي سبيل لإنقاذها بما في ذلك عرضها للبيع إلى شركة أبل، إذ كانت قيمة الشركة في حينها تعادل أقل من عشر قيمتها السوقية الحالية، وهو ما يعني أن أبل كان بإمكانها الاستحواذ على الشركة بنحو 60 مليار دولار فقط، بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز".

وتزامنت تغريدة ماسك مع تقارير حول اتجاه شركة أبل الأميركية نحو دخول مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال السعي إلى تقديم نموذج سيارة كهربائية للمستهلكين، فيما تبقى تفاصيل خطة الشركة حيال الأمر غير معروفة حتى اللحظة.

الاتحاد الأوروبي يوصي برفع حظر الرحلات مع بريطانيا فيروس كورونا فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي يوصي برفع حظر الرحلات مع بريطانيا



ويعود طموح آبل للدخول في سوق السيارات الكهربائية إلى العام 2014 حينما أطلقت الشركة مشروعا لوضع تصور حيال سيارة أبل الكهربائية ولكنها تراجعت عن الأمر في 2016 وقامت الشركة في حينه بتسريح 160 موظفا من العاملين على المشروع.

ولكن الشركة المصنعة لهواتف آيفون الشهيرة واصلت القيام باختبارات في هذا الصدد بلغ عدد نحو 45 اختبارا منذ مارس من العام 2018، فيما بدا أنه اهتمام من الشركة للدخول إلى سوق السيارات الكهربائية.

وفي منتصف العام الماضي، استحوذت أبل على شركة Drive للسيارات ذاتية القيادة لتؤكد التكهنات حيال سياسة الشركة المستقبلية لدخول سوق السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة رويترز مؤخرا عن مصادر لم تسمها أن أبل تناقش إمكانية تصنيع سيارة كهربائية باستخدام بطاريات تعمل هي على تطويرها بحلول العام 2024.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

المخرج أمير رمسيس للعربية.نت: لا أهتم بالجوائز وأراهن على الجمهور المخرج أمير رمسيس للعربية.نت: لا أهتم بالجوائز وأراهن على الجمهور
8 أعراض لنقص فيتامين C من بينها ضعف المناعة 8 أعراض لنقص فيتامين C من بينها ضعف المناعة

الأكثر قراءة

قصة قصة "الساحر المصري" وخنقه ابنته حتى الموت في نيويورك
جريمة أخرى جريمة أخرى "غامضة" لمصور بلبنان.. هل لها علاقة بمرفأ بيروت؟
عراقي قتل شقيقتيه بـ 10 رصاصات يقع في قبضة الشرطة عراقي قتل شقيقتيه بـ 10 رصاصات يقع في قبضة الشرطة
بعد غلق مطارات المنطقة.. مصر تكشف طبيعة الحركة بمطاراتها بعد غلق مطارات المنطقة.. مصر تكشف طبيعة الحركة بمطاراتها
بعد الصحة العالمية.. تأكيد أميركي حول كورونا المتحور بعد الصحة العالمية.. تأكيد أميركي حول كورونا المتحور
سناء جميل.. طردتها عائلتها بسبب الفن ولم يحضروا جنازتها سناء جميل.. طردتها عائلتها بسبب الفن ولم يحضروا جنازتها

قبل أن تذهب

متى نرى علامة "آبل" على سيارة ذاتية القيادة؟
متى نرى علامة "آبل" على سيارة ذاتية القيادة؟

اكتشف المزيد