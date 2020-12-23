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الذهب يصعد بعد تهديد ترمب بعدم توقيع حزمة التحفيز

الذهب والدولار
الذهب يصعد والدولار يتراجع
الذهب

الذهب يصعد بعد تهديد ترمب بعدم توقيع حزمة التحفيز

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم الأربعاء، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم توقيع قانون الإغاثة من الجائحة مما أوقد شرارة انخفاض الدولار.

وبحلول الساعة 1250 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1860.81 دولار للأوقية، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% لتسجل 1864.60 دولار للأوقية.

ارتفع المعدن حوالي 23% منذ بداية العام، ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه السنوية منذ 2010 مع شروع البنوك المركزية والحكومات بأنحاء العالم في إجراءات تحفيز غير مسبوقة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت"

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وقال برنارد داداه المحلل في ناتكسيس: "حتى إذا امتنع دونالد ترمب عن توقيع القانون، من المتوقع على نطاق واسع أن يقره بايدن، وبالتالي لا نتوقع أي مخاطر على الذهب في الوقت الراهن".

يُستخدم الذهب كأداة للتحوط من التضخم، الناجم عن زيادة التدفقات النقدية على الاقتصاد، ويستفيد من تدني أسعار الفائدة التي تقلص تكلفة فرصته.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% مقابل العملات الرئيسية المنافسة بعد تهديد ترمب بعدم توقيع قانون التعافي، مما زاد من إغراء الذهب للمستثمرين غير الأميركيين.

وارتفعت الفضة 0.8% إلى 25.31 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% مسجلا 1007.39 دولار وصعد البلاديوم 0.4% ليصل إلى 2322.52 دولار للأوقية.

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