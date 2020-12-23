في الوقت الذي انتعشت فيه أسهم شركة "تسلا" عقب الإعلان عن إدراجها في مؤشر S&P500 وارتفاع الأسهم بنحو 70% منذ الإعلان وحتى الإدراج، ارتفعت القيمة السوقية لشركة "شياومي الصينية"، إلى الرقم الذي استهدفه مؤسسها، لي جون عند الطرح بعدما تجاوز تقييمها 100 مليار دولار بعد 4 أشهر من إدراجها في مؤشر هانغ سانغ.

ارتفعت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 9.1% يوم الأربعاء إلى رقم قياسي جديد في هونغ كونغ، مما يجعلها في المرتبة الـ 13 في مؤشر هانغ سنغ القياسي برسملة سوقية 103 مليارات دولار.

كانت مصادر قريبة الصلة بطرح الشركة في البورصة، في 2018 قد قالت، إن شياومي، التي تأتي معظم مبيعاتها من الهواتف الذكية، كانت في الأصل تتطلع إلى تقييم بقيمة 100 مليار دولار لطرحها العام الأولي، إلا أنها حصلت على تقييم أقل بنحو النصف. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وشهد السهم عكس حظوظه في أغسطس، بعد أن تم الإعلان عن إضافة شياومي إلى مؤشر هانغ سنغ لترتفع القيمة السوقية للشركة بأكثر من الضعف.

وقد يؤدي اقتراح لتعزيز ترجيح شركات مثل Xiaomi في مؤشر هانغ سنغ إلى ارتفاع وزنها النسبي إلى 8% من المؤشر بدلاً من 5% حالياً وبالتالي تحقيق المزيد من المكاسب.

وسجلت "شياومي" في نوفمبر أسرع نمو في المبيعات الفصلية في عامين، في حين تفوقت الأرباح على تقديرات المحللين. وهي لا تزال واحدة من شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى القليلة التي تتمتع بنمو قوي في الخارج مع الاستفادة أيضا من اعتماد الصين لتكنولوجيا الجيل الخامس والفوز بحصة السوق المحلية من شركة هواوي تكنولوجيز المنافسة.